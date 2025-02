Verluste in Frankfurt: MDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Banken profitieren von höheren Renditen - Immobilienaktien unter Druck. Bank of America-Studie löst Kursrally bei thyssenkrupp aus. Aussicht auf höhere Rüstungsausgaben beflügeln Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und Co. Analysten schrauben Kursziele für BYD-Aktie hoch. Delivery Hero setzt Rückkauf von Wandelanleihen in Milliardenhöhe um. TMTG steckt tief in den roten Zahlen - dennoch strategische Expansion geplant.