Delivery Hero bestätigt Prognose nach erstem Quartal

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist mit weiterem Wachstum ins neue Jahr gestartet. Der Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV) legte im ersten Quartal zu konstanten Wechselkursen um 7,6 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro zu, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der um Gutscheine bereinigte Erlös (Segmenteumsatz) stieg auf dieser Basis um 21,9 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Delivery Hero bestätigte seine Jahresprognose und peilt beim Bruttowarenwert weiterhin ein Wachstum zwischen 8 und 10 Prozent an. Der Segmenteumsatz soll 17 bis 19 Prozent nach oben klettern.

Im vergangenen Jahr legte der Bruttowarenwert zu konstanten Wechselkursen, wie bereits bekannt, um 8,3 Prozent auf 48,8 Milliarden Euro zu. Der Segmenteumsatz stieg um 21,9 Prozent auf 12,8 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) war mit 693 Millionen Euro fast dreimal höher als im Vorjahr. Unter dem Strich verbuchte Delivery Hero einen Verlust von rund 882 Millionen Euro nach einem Minus von 2,3 Milliarden Euro ein Jahr zuvor./niw/mis