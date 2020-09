Konjunkturdaten schieben Dow Jones zur Eröffnung an

Der Dow Jones stieg mit einem Zuwachs von 0,52 Prozent auf 28.139,76 Punkte in den Handel am Dienstag ein.

Es stehen eine Reihe an Konjunkturdaten auf der Agenda, die es zu verarbeiten gilt. So wurden höher als erwartet ausgefallene Teuerungsdaten und der Empire State Manufacturing-Index veröffentlicht, der stärker hereinkam als prognostiziert und damit die Erholungsfantasie bestätigte. Die US-Industrieproduktion stieg im August um 0,4 Prozent, während der Vormonat auf plus 3,5 Prozent revidiert wurde. Damit blieb die Industrieproduktion 7,3 Prozent hinter dem Februar-Niveau vor Corona zurück. Experten hatten für August einen Anstieg um 1 Prozent erwartet.

Am Morgen hatten bereits Daten aus China die Zuversicht verstärkt, denn dort wiesen die Einzelhandelsumsätze im August erstmals in diesem Jahr ein Monatswachstum aus. Auch andere Indikatoren - Fabrikproduktion, Investitionen und Immobiliendaten - signalisieren eine kräftige Erholung. Von einem "ziemlich robusten Bild" und einer "positiven Überraschung" spricht Makrostratege Sebastien Galy von Nordea Asset Management.

Fed das Zünglein an der Waage

Den entscheidenden Unterschied könnte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda Europe zufolge in dieser Woche aber der am Mittwoch anstehende Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed machen. Nachdem die Währungshüter ihr geldpolitisches Rahmenwerk geändert hätten, sei nun die erste Gelegenheit, es auch anzuwenden. Große Weichenstellungen werden Beobachtern zufolge indes nicht erwartet.

