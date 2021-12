Siemens Gamesa erhält Wartungsverträge für 69 Iberdrola-Windparks - Aktien bewegen sich uneinheitlich

Die Verträge betreffen insgesamt 1.963 Siemens Gamesa -Windturbinen, wie der Windanlagenhersteller mitteilte. Mit diesen Verträgen festige Siemens Gamesa die eigene Position als Hauptanbieter von Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Iberdrola in der Region. Die Vereinbarungen umfassen neue und erneuerte Verträge.

Für die Wartung der Windparks, die in diesen Verträgen enthalten sind, werden insgesamt rund 160 Mitarbeiter benötigt. Die Techniker sind in erster Linie in den ländlichen Gebieten tätig, in denen sich die Windparks befinden.

In Madrid geht es für Siemens Gamesa-Aktien zeitweise um 0,84 Prozent abwärts auf 21,24 Euro. Iberdrola-Papiere steigen ebendort derweil um 1,79 Prozent auf 10,225 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images, SOPA Images/Getty Images