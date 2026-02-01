Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich -- AMD-Geschäfte laufen besser als erwartet -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- SuperMicro im Fokus
Webster Financial: Santander zahlt für Übernahme zweistelligen Milliardenbetrag. Jungheinrich: Metall stoppt Proteste und setzt auf Verhandlungen. Ende des Regierungsstillstands: US-Repräsentantenhaus billigt Finanzpaket. Glencore: Verkauf von Beteiligungen im Kongo geplant. UBS verdient mehr als erwartet.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Welche Faktoren werden in diesem Jahr die Entwicklung der Aktienmärkte am stärksten bestimmen?