DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -0,6%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.831 +0,1%Euro1,1740 ±0,0%Öl61,66 +0,2%Gold4.286 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Aufwind -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple im Epic Games-Fall mit Niederlage vor Gericht -- Rüstungswerte im Fokus
Top News
Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse
Marktausblick 2026: Diese Trends prägen die Zukunft der Krypto-Welt Marktausblick 2026: Diese Trends prägen die Zukunft der Krypto-Welt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

Warum sinken die Preise für Orangensaft?

12.12.25 06:33 Uhr

BONN (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Preissteigerungen der vergangenen Jahre geben die Preise für Orangensaft bei Discountern und in Supermärkten wieder etwas nach. Grund seien bessere Ertragsprognosen in Brasilien, sagt Marktanalystin Eva Würtenberger von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft.

Wer­bung

Die brasilianische Orangenernte 2025/26 fällt laut aktueller Schätzung demnach knapp 28 Prozent stärker aus als die Menge, die im Vorjahreszeitraum geerntet wurde. Die Vorsaison war wegen Dürre und Hitze besonders schlecht verlaufen. Brasilien ist der weltweit größte Produzent von Orangensaft und der wichtigste Lieferant für die EU.

Die großen Handelsketten haben die Preise kürzlich gesenkt. Das frühere Niveau ist jedoch noch nicht erreicht. Verbraucher mussten in den vergangenen Jahren für Orangensaft oder ähnliche Fruchtsäfte immer tiefer in die Tasche greifen. Laut Statistischem Bundesamt zahlten sie im Sommer dieses Jahres rund 79 Prozent mehr als 2020.

Auch wegen der gestiegenen Preise ist hierzulande zuletzt weniger Orangensaft getrunken worden. 2024 lag der Pro-Kopf-Verbrauch nach Angaben des Verbandes der deutschen Fruchtsaft-Industrie bei 4,2 Litern, im Jahr zuvor waren es noch 6,8 gewesen. Der Konsum sinkt seit Jahren: 2000 tranken die Menschen im Schnitt noch 9,5 Liter Orangensaft pro Person.

Wer­bung

Auch bei anderen Säften greifen die Verbraucher immer seltener zu. Der Pro-Kopf-Verbrauch bei Apfelsaft sank zwischen 2000 und 2024 von 12,2 auf 5 Liter. Der Rückgang bei beiden Sorten hängt laut Branchenangaben vor allem damit zusammen, dass jüngere Menschen heute insgesamt weniger Säfte und Schorlen trinken./cr/DP/zb