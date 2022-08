Ballard Power verfehlt Erwartungen: Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel gefragt

Ballard Power hat Anlegern einen Blick in seine Bücher gewährt und seine Bilanz für das zweite Quartal 2022 offengelegt. Der Wasserstoff-Konzern verbuchte ein EPS von minus 0,19 US-Dollar pro Aktie. Dies lag über den Analystenschätzungen, die im Vorfeld von -0,12 USD je Aktie ausgegangen waren. Im Vorjahr hatte das Energie-Unternehmen einen Verlust von pro Aktie von 0,07 USD verbucht.

Beim Umsatz verzeichnete Ballard Power in zweiten Quartal 20,9 Millionen US-Dollar. Damit unterbot der Konzern die Prognosen von 24,6 Millionen US-Dollar. Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen 24,3 Millionen US-Dollar erlöst.

Im vorbörslichen Handel zeigte sich die Ballard Power-Aktie in Reaktion auf die Zahlen stellenweise unentschlossen, im NASDAQ-Geschäft steigt das Papier am Mittwoch zeitweise um 0,95 Prozent auf 8,49 US-Dollar an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com