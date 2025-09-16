DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.855 ±0,0%Nas22.313 +0,8%Bitcoin97.528 -0,9%Euro1,1767 +0,3%Öl67,47 +0,9%Gold3.682 +1,1%
WDH: Bahnverkehr Hannover-Berlin läuft nach Brand fast regulär

15.09.25 18:12 Uhr

(Berichtigt wird: Der Sicherungskasten des Stellwerks hatte am Freitag rpt Freitag gebrannt.)

HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Brand an einem Stellwerk können Bahnreisende zwischen Hannover und Berlin aufatmen: Seit Kurzem können auch die Fernzüge von Hannover in Richtung Berlin wieder ohne Umleitung regulär fahren, wie ein Bahnsprecher auf Nachfrage mitteilte. In Gegenrichtung war dies bereits der Fall.

Somit seien fahrende Fernzüge zwischen Hannover und Berlin wieder ohne nennenswerte Verzögerungen unterwegs. Vereinzelte Züge müssten jedoch noch entfallen, hieß es weiter. Weiterhin verspäten sich demnach die IC-Züge zwischen Hannover und Magdeburg wegen einer Umleitung um etwa 25 Minuten. DB-Personal arbeite "mit Hochdruck" daran, die entstandenen Schäden zu beheben. Die Reparaturarbeiten werden laut dem Bahnsprecher voraussichtlich bis zum Nachmittag andauern.

Am Freitag hatte ein Sicherungskasten eines Stellwerks in Lehrte bei Hannover gebrannt. In der Folge war der Bahnverkehr stark beeinträchtigt. Angesichts bundesweit ähnlicher Vorfälle in jüngerer Vergangenheit ermittelt der Staatsschutz. Die Spezialeinheit der Polizeidirektion Hannover habe den Fall übernommen, da eine politische Motivation nicht auszuschließen sei, sagte ein Sprecher. Die Polizei ermittle weiterhin in alle Richtungen, denn die Ursache des Brandes sei noch unklar. Bisher gebe es keine Verdächtigen./lfi/DP/stw