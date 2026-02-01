DAX25.307 +1,2%Est506.106 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 +0,7%Nas22.858 +1,2%Bitcoin56.885 -0,1%Euro1,1815 -0,3%Öl69,48 +3,2%Gold4.999 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow stärker -- DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palantir, thyssenkrupp, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer, im Fokus
Top News
Palo Alto Networks-Aktie gibt ab: Gewinn enttäuscht - Umsatz gesteigert Palo Alto Networks-Aktie gibt ab: Gewinn enttäuscht - Umsatz gesteigert
Aktien von Meta und NVIDIA im Plus: Strategische Partnerschaft für KI-Infrastruktur der nächsten Generation Aktien von Meta und NVIDIA im Plus: Strategische Partnerschaft für KI-Infrastruktur der nächsten Generation
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

WDH: EU will Grenzregionen nahe Russland besser helfen

18.02.26 17:16 Uhr

(Wiederholung: Im 3. Absatz, 1. Satz wurde präzisiert, dass nicht alle Länder eine direkte Grenze mit Russland, Belarus oder der Ukraine haben, aber eine geografische Nähe besteht.)

Wer­bung

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Um die östlichen EU-Regionen an den Grenzen zu Russland, Belarus und der Ukraine stärker zu unterstützen, sollen sie nach Willen der EU-Kommission einfacheren Zugang zu Geld bekommen. Außerdem soll in den entsprechenden Regionen in neun EU-Mitgliedsstaaten gegen Abwanderung und Arbeitskräftemangel vorgegangen werden. Das geht aus einer in Brüssel vorgestellten Strategie der Behörde hervor.

Die Stärkung von Wohlstand und Widerstandsfähigkeit dieser Regionen sei nicht nur ein Ausdruck der EU-Solidarität nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, "sondern auch eine strategische Investition in Europas Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und künftige Stabilität", hieß es.

Die entsprechenden Regionen mit geografischer Nähe zu Russland, Belarus oder der Ukraine in Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien seien besonders stark von indirekten Angriffen, gezielt gelenkter Migration, wirtschaftlichen Problemen und Bevölkerungsrückgang betroffen. Schon seit Beginn des russischen Angriffs gegen die Ukraine habe Brüssel ihnen politische, technische und finanzielle Unterstützung gewährt. "Dennoch ist angesichts der sich durch den anhaltenden Krieg weiter verschlechternden wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Lage zusätzliche EU-Unterstützung erforderlich."

Wer­bung

Um Fortschritte sicherzustellen, soll es künftig regelmäßig Gespräche geben./rdz/DP/men