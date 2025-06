WDH/POLITIK/Klöckner: Bundestag lässt sich von Moskau nicht einschüchtern

(Formulierung am Ende des ersten Absatzes geändert)

BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagspräsidentin Julia Köckner hat nach einer Warnung des russischen Parlamentschefs betont, dass sich der Bundestag nicht einschüchtern lasse. "Weder in seiner außenpolitischen Haltung noch in seinem geschichtlichen Selbstverständnis und seiner Gedenkkultur", werde sich das Parlament einschüchtern lassen, teilte die CDU-Politikerin in einer öffentlichen Reaktion mit.

Der Präsident der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, hatte am Samstag in einer Botschaft an den Bundestag vor einer Eskalation der Lage zwischen beiden Ländern gewarnt. Konkreter Anlass der Kritik Wolodins waren die jüngsten Äußerungen von Kanzler Friedrich Merz (CDU). Wolodin sagte: "Wir wissen, dass die deutsche Regierung plant, eine Raketenproduktion in der Ukraine aufzubauen. Damit wird die BRD immer mehr in ein militärisches Vorgehen gegen Russland hineingezogen."

Zudem warf Wolodin Merz vor, beim Treffen mit US-Präsident Donald Trump bei der Würdigung der USA nicht auch an den großen Anteil der Sowjetunion am Sieg über Nazi-Deutschland erinnert zu haben.

Klöckner betonte: "Der Deutsche Bundestag weiß, dass es Streitkräfte der USA, Frankreichs, der Commonwealth-Staaten und der damaligen Sowjetarmee - darunter viele ukrainische Soldaten - waren, die Deutschland von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft befreit haben." Genau deshalb widerspreche sie "entschieden jedem Versuch, die Geschichte umzudeuten, um heutige Gewalt zu legitimieren"./gge/DP/stw