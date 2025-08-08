DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,71 -1,8%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.666 -2,6%Euro1,1803 +0,5%Öl66,61 -0,1%Gold3.747 +1,7%
WDH/ROUNDUP/Kreise: Belgische Bank KBC erwägt Übernahme von ABN Amro

22.09.25 22:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABN Amro
26,01 EUR 0,25 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KBC Groep N.V.
99,70 EUR -0,06 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Wiederholung mit berichtigter Ortsmarke.)

BRÜSSEL/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die belgische Bank KBC (KBC Groep) lotet laut Insidern eine Übernahme der teilstaatlichen niederländischen Rivalin ABN Amro aus. Die Überlegungen seien noch in einem frühen Stadium, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag kurz vor Börsenschluss und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. KBC diskutiere noch intern darüber, welche Vorteile der Kauf von ABN bieten könne. Die Belgier wollten ein solches Vorhaben nicht bestätigen. Derzeit prüfe man lediglich eine Übernahme des teilstaatlichen belgischen Versicherers Ethias, hieß es vom Unternehmen.

Die Aktien von ABN Amro legten nach dem Bericht zunächst deutlich zu, bevor sie vom Handel ausgesetzt wurden. Letztlich gingen sie mit einem Kursgewinn von gut drei Prozent aus dem Handel. Im bisherigen Jahresverlauf haben sie damit fast 79 Prozent an Wert gewonnen. Die Aktien von KBC verloren am Montag hingegen knapp ein Prozent.

ABN Amro ist an der Börse rund 22 Milliarden Euro wert. KBC kommt auf eine Marktkapitalisierung von etwa 41 Milliarden Euro. ABN Amro war in der Finanzkrise 2008 von der niederländischen Regierung mit fast 22 Milliarden Euro vor dem Kollaps gerettet worden. Zuletzt hielt der Staat noch gut 30 Prozent der Anteile und hatte im September angekündigt, seine Beteiligung auf etwa 20 Prozent zurückzufahren./stw/men

