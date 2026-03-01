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WDH: Selenskyj wirbt in London um Unterstützung

17.03.26 16:29 Uhr

(Wiederholung: In der früheren Version wurde Keir Starmer als "Ministerpräsident" bezeichnet. Korrekt ist aber "Premierminister".)

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LONDON (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund nachlassender Aufmerksamkeit für den Krieg in seinem Land ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach London gereist. "Unsere Prioritäten sind klar: mehr Sicherheit und Möglichkeiten für die Ukraine", schrieb Selenskyj auf sozialen Netzwerken. Geplant seien Treffen mit König Charles, Premierminister Keir Starmer und Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Zudem werde er im britischen Parlament eine Rede halten. Die britische Regierung kündigte auch eine neue Rüstungskooperation mit Kiew an.

Nach dem Beginn des Iran-Kriegs ringt Kiew damit, dass die internationale Unterstützung nachlässt. Mehrfach bot Selenskyj den Monarchien am Persischen Golf und den USA Hilfe bei der Abwehr iranischer Drohnen an. Konkrete Vereinbarungen wurden bisher aber nicht bekannt. US-Präsident Donald Trump wies das ukrainische Hilfsangebot brüsk zurück.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Insbesondere die ukrainische Flugabwehr wurde dabei modernisiert. Allerdings steht Kiew nun in direkter Konkurrenz um knappe Patriot-Flugabwehrraketen mit den Golfstaaten./ast/DP/men