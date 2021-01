EVOTEC-Aktie setzt Rally fort: EVOTEC erhält Millionenauftrag vom US-Verteidigungsministerium

Der auch andere Antikörper umfassende Auftrag habe ein Volumen von 28,6 Millionen US-Dollar (23,5 Mio Euro), teilte der Hamburger MDAX -Konzern am Mittwoch mit. Im Rahmen der Vereinbarung werde das US-Verteidigungsministerium Zugang zu Herstellungskapazitäten für monoklonale Antikörper gegen SARS-CoV-2 sowie weitere Biologika-Herstellungskapazitäten über einen Zeitraum von sieben Jahren in einer Anlage erhalten, die demnächst in Redmond im US-Bundesstaat Washington fertiggestellt werde.

Im Sommer des vergangenen Jahres hatte die US-Tochter von EVOTEC die Zusammenarbeit mit der US-Behörde begonnen. Bei diesem Auftrag ging es zunächst um die Auswahl monoklonaler Antikörper gegen SARS-CoV-2 sowie die Entwicklung eines effizienten Prozesses für ihre Herstellung. EVOTEC hatte die Tochter erst 2019 übernommen.

Angesichts des neuen Auftrages legen die EVOTEC-Aktien am Mittwoch weiter kräftig zu. In der Spitze ging es um 30 Prozent bis auf 43 Euro hoch und damit auf den höchsten Stand seit Anfang des Jahrtausends. Dann schmolzen die Gewinne. Zuletzt blieb ein Plus von rund 8,8 Prozent auf 35,93 Euro.

Die Hamburger erhielten vom US-Verteidigungsministerium einen Auftrag für Antikörper gegen die COVID-19-Erkrankung in einem Volumen von 28,6 Millionen US-Dollar (23,5 Mio Euro). Ein Branchenexperte rechnet mit weiteren Auftragsgesprächen, sobald die Produktion beginne.

Bereits am Vortag waren die Papiere um mehr als zehn Prozent nach oben geschnellt. Da war am Markt über mögliche Eindeckungen von Leerverkäufen durch Hedgefonds spekuliert worden, die mit ihrer Position immer stärker unter Druck geraten. Auch das könnte den Kurssprung zur Wochenmitte zu Handelsbeginn erst einmal verstärkt haben.

/mis/jha/

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images