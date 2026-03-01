DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -0,8%Nas22.557 -0,8%Bitcoin59.166 +0,6%Euro1,1617 -0,6%Öl80,98 +3,7%Gold5.136 -3,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rauscht letztlich unter 23.800-Punkte-Marke -- Plug Power: Mehr Umsatz -- Palantir, MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI, BestBuy im Fokus
Top News
So viel hätte eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren abgeworfen So viel hätte eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren abgeworfen
Cardano: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht Cardano: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wegen Iran: Trump übt scharfe Kritik an Madrid und London

03.03.26 18:35 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Kritik an den Regierungen in Spanien und im Vereinigten Königreich geübt. "Spanien hat tatsächlich gesagt, dass wir ihre Stützpunkte nicht nutzen dürfen", sagte Trump im Weißen Haus mit Blick auf die US-Angriffe auf den Iran. Niemand könne den USA vorschreiben, was sie zu tun oder zu lassen hätten. Wenn die USA wollten, könnten sie die Stützpunkte auch ohne Erlaubnis nutzen.

Wer­bung

"Sie waren unfreundlich", sagte Trump. Und deshalb habe er seinen Finanzminister Scott Bessent angewiesen, "alle Deals" mit Spanien einzustellen. Welche Abkommen Trump meinte, blieb zunächst unklar.

"Ich bin ebenfalls nicht glücklich über das Vereinigte Königreich", sagte Trump. Großbritannien hatte den USA britischen Medien zufolge erst verweigert, Angriffe auf den Iran von britischen Stützpunkten durchzuführen. Am Sonntagabend lenkte Starmer ein und erlaubte die Nutzung in begrenztem Umfang. Trump sagte, es hätte deutlich bessere Lösungen dafür gegeben./fsp/DP/stw