Weitere Anhörung Maduro vor Gericht am 17. März

05.01.26 19:24 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der New Yorker Richter Alvin Hellerstein hat die nächste Anhörung im Fall des von den USA gefangen genommenen venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro auf den 17. März festgesetzt. Dem 63-Jährigen wird von den Vereinigten Staaten unter anderem "Verschwörung zum Drogenterrorismus" vorgeworfen.

Maduro und seine ebenfalls angeklagte Ehefrau Cilia Flores hatten sich bei der ersten Anhörung am Montagmittag (Ortszeit) für nicht schuldig erklärt. "Ich bin ein anständiger Mensch, ich bin immer noch der Präsident meines Landes", sagte Maduro./mj/DP/jha