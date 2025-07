Weitere Wasserstoffbusse werden in Frankfurt vorgestellt

FRANKFURT (dpa-AFX) - In Frankfurt gehen erstmals Wasserstoff-Gelenkbusse in den Linienbetrieb. Die neuen Fahrzeuge werden heute (10.30 Uhr) vorgestellt. In der Mainmetropole sind seit 2022 neben den batteriebetriebenen E-Bussen auch Wasserstoffbusse im Einsatz. Nach Angaben des hessischen Verkehrsministeriums rollen sie etwa auch in den Landkreisen Groß-Gerau und Gießen.

Wer­bung Wer­bung

Wasserstoffbusse sind eine Form von Elektrobussen, bei der Wasserstoff in der Brennstoffzelle den Strom erzeugt. Sie sind eine Alternative zu batteriebetriebenen E-Bussen.

Die klassischen E-Busse sind in Hessens Städten weit verbreitet, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Das Darmstädter Verkehrsunternehmen HEAG mobilo hat derzeit 54 elektrisch angetriebene Busse. In Kassel rollen etwa 12 elektrische Busse, in Offenbach 36. In Fulda haben die RhönEnergie Verkehrsbetriebe sieben E-Busse im Einsatz. Sechs weitere sind bestellt.

Dagegen sind Wasserstoffbusse in den Städten selten. In Wiesbaden hat es zwar früher schon welche gegeben. Doch die Verkehrsgesellschaft ESWE teilt mit: "Wir mussten leider erkennen, dass die Technologie nicht zu Wiesbaden unter den gegebenen Bedingungen passt und haben die Fuhrparkstrategie neu ausgerichtet." Dafür rollen dort um die 120 batteriebetriebenen E-Busse - plus seit März 2025 ein elektrischer Gelenkbus./jto/DP/zb