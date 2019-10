Colorado zieht sich aus Verfahren gegen T-Mobile-Sprint-Fusion zurück

Der US-Bundesstaat Colorado hat sich aus dem von mehreren Staaten angestrengten Verfahren gegen den 26 Milliarden US-Dollar schweren Zusammenschluss der beiden Mobilfunkanbieter zurückgezogen, so wie zuvor Mississippi.

Das US-Justizministerium hat die Fusion der Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile mit Sprint bereits gegen Auflagen genehmigt. So müssen die beiden Firmen Aktiva an den Satellitenfernsehanbieter Dish verkaufen, der in den US-Mobilfunkmarkt einsteigt. Allerdings klagen 16 Staatsanwälte aus den Bundesstaaten gegen die Fusion, angeführt von Kalifornien und New York.

