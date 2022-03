Basler-Aktie verliert vorbörslich: Basler enttäuscht mit Gewinnprognose

Allerdings dürfte das Tempo des vergangenen Jahres nicht ganz gehalten werden. Der Umsatz soll auf 235 bis 265 Millionen Euro steigen, teilte das seit vergangenem Herbst im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Ahrensburg mit. Das wäre ein Plus zwischen rund neun und 23 Prozent. Die von Bloomberg befragten Experten hatten bisher einen Umsatz am oberen Ende der von Basler in Aussicht gestellten Spanne erwartet. Die Rendite vor Steuern soll im laufenden Jahr bei neun bis zwölf Prozent liegen. Das ergibt rechnerisch einen Vorsteuergewinn zwischen rund 21 und knapp 32 Millionen Euro. Damit liegt die Gewinnprognose unter den Erwartungen der Experten.

2021 zog der Umsatz - wie bereits bekannt - um 26 Prozent auf knapp 215 Millionen Euro an. Der Gewinn vor Steuern legte um 37 Prozent auf knapp 21 Millionen Euro zu.

Jefferies belässt Basler auf 'Hold' - Ziel 134 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Basler nach detaillierten Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Die finalen Kennziffern hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick des Bildverarbeitungs-Spezialisten auf 2022 sei aber schlechter als erwartet ausgefallen. Hier belasteten Lieferkettenprobleme.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel verliert die Basler-Aktie zeitweise 1,85 Prozent.

/zb/mis

AHRENSBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Basler AG