Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Montagnachmittag leichter

24.11.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Wells Fargo gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Wells Fargo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 82,78 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
71,77 EUR 0,51 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Wells Fargo-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 82,78 USD. Der Kurs der Wells Fargo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,44 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,22 USD. Bisher wurden heute 190.797 Wells Fargo-Aktien gehandelt.

Bei 88,63 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 58,42 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 USD aus.

Am 14.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,66 USD gegenüber 1,42 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 31,66 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 31,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.01.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 14.01.2027 dürfte Wells Fargo die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

