Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Wells Fargo. Das Papier von Wells Fargo konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 84,97 USD.

Die Wells Fargo-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 84,97 USD. Bei 85,24 USD erreichte die Wells Fargo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,76 USD. Von der Wells Fargo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 775.929 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,63 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 58,42 USD. Mit Abgaben von 31,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Wells Fargo am 14.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,42 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 31,66 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 31,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 14.01.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 14.01.2027.

