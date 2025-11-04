Weltsozialgipfel der Vereinten Nationen in Katar

NEW YORK/DOHA (dpa-AFX) - Rund 14.000 Menschen kommen ab diesem Dienstag in der katarischen Hauptstadt Doha zum Weltsozialgipfel der Vereinten Nationen zusammen. Diskutiert werden soll bis Donnerstag unter anderem darüber, wie Armut und soziale Ungleichheiten reduziert sowie soziale Sicherheit und Zugang zu gut bezahlter Arbeit weltweit ausgebaut werden können.

Von den Vereinten Nationen nehmen unter anderem Generalsekretär António Guterres und die frühere deutsche Außenministerin und jetzige Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, teil. Aus Deutschland reist Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) an. Erwartet werden auch Vertreter der Wirtschaft sowie von Hilfsorganisationen.

Bei dem Treffen soll eine Erklärung verabschiedet werden, die allerdings bereits vor dem Gipfel von Hilfsorganisationen als zu unverbindlich und unkonkret kritisiert worden war. Der erste Weltsozialgipfel hatte 1995 in Kopenhagen stattgefunden./cah/DP/he