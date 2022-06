Knorr-Bremse-Aktie mit klaren Gewinnen: Citigroup sieht neue Chancen für Knorr-Bremse

Aktien in diesem Artikel Knorr-Bremse 64,58 EUR

Die Aktie könnte sich wieder als werthaltiges Investment erweisen, schrieb Analyst Vivek Midha in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf die stark gesunkene Bewertung sowie auf Chancen durch Auftragseingänge und das China-Geschäft. Der Experte stufte Knorr-Bremse von "Neutral" auf "Buy" hoch. Das Kursziel beließ er auf 76 Euro und sieht so ein Potenzial von knapp 18 Prozent.

Am Freitag notiert die Aktie von Knorr-Bremse auf XETRA zeitweise bei 64,92 Euro und damit 1,06 Prozent im Plus.

Der Bremssystem-Spezialist für Züge und Lastwagen "ist in den vergangenen drei Jahren vom Branchenliebling zu einer Quelle von Frust für Investoren geworden", schrieb Midha unter Verweis auf Sorgen über die Unternehmensführung und die Übernahmepolitik. Zudem hätten Verluste von Marktanteilen in China und sinkende Ergebnisschätzungen den Anlegern die Freude an der Aktie verleidet.

Nun aber befinde sich der Kurs nahe am jüngst erreichten Rekordtief. Zugleich habe sich das Papier seit Oktober 2020 um fast 50 Prozent schlechter entwickelt als der Stoxx-600-Branchenindex Industrial Goods & Services. Eine positive Wende bei den Bestellungen in der Zugsparte und eine bessere Stimmungslage in der Nutzfahrzeugindustrie könnten daher eine Neubewertung der Aktie zur Folge haben. Zudem könnte es 2023/24 eine positive Überraschung im chinesischen Schienengeschäft geben.

Während des nächsten Jahres sollten sich die Auftragseingänge im Schienengeschäft weiter solide entwickeln, zunächst vor allem aufgrund der verzögerten Aufträge aus der Erstausrüsterbranche. Zudem sieht der Citigroup-Analyst Spielraum für Infrastrukturinvestitionen in China, die 2023 ebenfalls zu positiven Effekten führen sollten.

Mit der Einstufung "Buy" sagt die Citigroup der Aktie für die kommenden zwölf Monate eine Gesamtrendite von mindestens 15 Prozent voraus.

