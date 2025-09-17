DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,44 +2,7%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.418 +0,3%Euro1,1786 +0,2%Öl67,56 +0,1%Gold3.686 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Märkte in Fernost uneins -- Trump kündigt Milliarden-Klage gegen 'New York Times' an -- Continental, VW, BVB im Fokus
Top News
Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute
QuantumScape - E-Autobatterieproduzent erreicht mit VW-Premiere wichtigen Meilenstein! QuantumScape - E-Autobatterieproduzent erreicht mit VW-Premiere wichtigen Meilenstein!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.

Wenn China angreift: Neue Krisenanleitung für Taiwans Bürger

16.09.25 08:15 Uhr

TAIPEH (dpa-AFX) - Mit einem neu erschienenen Handbuch für Zivilschutz bereitet Taiwan seine Bevölkerung auf einen möglichen Angriff des großen Nachbarn China vor. In der Anleitung "Für den Krisenfall: Taiwans nationaler Leitfaden für öffentliche Sicherheit" warnen die Behörden der demokratischen Inselrepublik unter anderem vor Desinformation. So könnten "feindlich gesinnte ausländische Kräfte" - ob in Friedenszeiten oder im Kriegsfall - Falschbehauptungen, Fake-Videos oder manipulierte Aussagen verwenden, um die Gesellschaft zu spalten und die Landesverteidigung zu untergraben. Außerdem wird empfohlen, Notfallausrüstung vorzuhalten und zu lernen, wie man Verletzte behandelt.

Wer­bung

Während einer chinesischen Invasion könnten eigene und feindliche Streitkräfte äußerst schwer zu unterscheiden sein, warnte der Leiter der Agentur für die Mobilisierung aller Verteidigungskräfte, Shen Wei-chih in Taipeh. Die Angreifer könnten sich auch als taiwanische Truppen tarnen. Zivilisten sollten sich aus Sicherheitsgründen von allen militärischen Aktivitäten fernhalten.

Schon vorsorglich wird in der Neuauflage des Handbuchs festgehalten: Sollten Behauptungen zu einer angeblichen Kapitulation der Regierung oder einer militärischen Niederlage Taiwans kursieren, wären diese garantiert falsch.

Erstauflage erschien vor drei Jahren

Das online und in ausgewählten Supermärkten erhältliche Buch wurde in Taiwan erstmals 2022 veröffentlicht, inmitten verstärkter Besorgnis über eine mögliche chinesische Invasion und nach Russlands Angriff auf die Ukraine. Es enthält neben Hinweisen für Zivilisten, wie sie auf Begegnungen mit feindlichen Soldaten reagieren können, auch Ratschläge, wie man mit Kindern über Gefahrenlagen sprechen kann.

Wer­bung

Das demokratisch regierte Taiwan hat seit 1949 eine eigene Regierung. Chinas Regierung betrachtet die Insel mit mehr als 23 Millionen Einwohnern jedoch als Teil der Volksrepublik und hat wiederholt damit gedroht, sie zu annektieren - im Fall der Fälle auch unter Einsatz des Militärs, sollte das Ziel nicht auf friedlichem Wege erreicht werden. Chinas Volksbefreiungsarmee übt beinahe täglich in der Gegend um Taiwan, das nur durch eine Meerenge vom chinesischen Festland getrennt ist./jon/DP/zb