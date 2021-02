FCR Immobilien: Mit der Kapitalerhöhung vom profitablen Geschäftsmodell profitieren

Falk Raudies:

Die FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren, Nahversorger und Drogeriemärkte in Deutschland fokussierter Immobilieninvestor. Wir kaufen gerne aus Sondersituationen günstig Objekte an Sekundärstandorten, da diese Objekte ein überdurchschnittliches Renditepotenzial versprechen. Unsere Bestandsimmobilien erzielen pro Jahr 20 Mio. Euro Mieteinnahmen. Ergänzend befinden sich einige weitere Objekte aus anderen Segmenten des Immobilienmarktes, wie z.B. Büro, Logistik oder Wohnen, im Portfolio.

Seit fast einem Jahr hält das Corona-Virus die Welt im "Würgegriff". Wie stark wurde ihr Geschäft und dessen Perspektiven bis dato davon beeinflusst?

Unsere Objekte verfügen in der Regel über einen Lebensmittelmarkt oder Nahversorger oder eine Drogerie als Ankermieter. Durch diese Ausrichtung waren wir von der Corona-Pandemie kaum betroffen. Sehr erfolgreich war ein spezielles Programm für unsere Mieter, bei dem wir gegen die vorzeitige Verlängerung des Mietvertrages um 1 Jahr einen mietfreien Monat angeboten haben. Hierdurch haben wir mehrere Millionen Mieteinnahmen für die kommenden Jahre vereinbart. Mietausfälle gab es nur bei rd. 1 % der vereinbarten Mieteinnahmen.

Sowohl Altaktionäre als auch bislang nicht investierte private und institutionelle Anleger können an der Kapitalerhöhung teilnehmen. Wie sehen die Konditionen konkret aus?

Die Altaktionäre können die neuen Aktien mit der WKN A289V5 im Verhältnis 7 zu 1 zum Preis von 10,80 Euro beziehen. Dies bedeutet, dass 7 alte Aktien das Recht für den Kauf einer neuen Aktie gewähren. Zusätzlich haben die Altaktionäre die Möglichkeit, weitere Aktien für 10,80 Euro je Aktie zu beziehen. Dieser Preis liegt deutlich unter dem Kurs der vergangenen Monate. Wir gewähren hier also, wie ich finde, einen attraktiven Abschlag. Die Bezugsfrist für die Altaktionäre läuft vom 28. Januar bis zum 10. Februar 2021. Aber auch bisher noch nicht investierte Anleger können im Rahmen der Kapitalerhöhung für 10,80 Euro je Aktie die von Altaktionären nicht bezogenen Aktien kaufen. Hier läuft die Frist für Zeichnungen über die Börse Frankfurt, DirectPlace, vom 29. Januar bis voraussichtlich zum 11. Februar 2021 um 12.00 Uhr. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass die neuen Aktien (WKN A289V5) bereits für das alte Geschäftsjahr 2020 voll gewinn- und dividendenberechtigt sind, und somit dieselben Rechte wie die alten Aktien besitzen. Darum erfolgt die Notierungsaufnahme, die für den 19. Februar 2021 vorgesehen ist, auch in den laufenden Börsenhandel der FCR-Aktie im General Standard unter derselben WKN der Altaktien.

Im vergangenen Jahr sind Sie mehrfach als Aktienkäufer in Erscheinung getreten. Wie werden Sie sich als Großaktionär bei der geplanten Kapitalmaßnahme verhalten?

Die Käufe der vergangenen Monate zeigen, dass ich die FCR-Aktie als ein sehr attraktives Investment ansehe. Mit der jetzigen Kapitalerhöhung verfolgen wir zwei Ziele, zum einen wollen wir natürlich Geld einsammeln für das geplante weitere profitable Wachstum. Zum anderen streben wir an, auch den Freefloat zu erhöhen und weitere Anlegerschichten für die Aktie zu gewinnen. Ich bin deshalb bei der Anlageentscheidung noch flexibel, beabsichtige aber, für bis zu 1 Mio. Euro selbst Aktien zu erwerben.

Rechnen Sie aufgrund der Kapitalmaßnahme mit einer signifikanten Änderung der Aktionärsstruktur?

Ich bin und bleibe Mehrheitsaktionär. Aber wir haben neben vielen Privatanlegern in den vergangenen Monaten auch neue institutionelle Investoren für die FCR Immobilien AG gewinnen können, und diesen Pfad wollen wir natürlich weiter beschreiten.

Wofür soll das frische Kapital konkret verwendet werden, befinden sich möglicherweise konkrete Projekte bereits in der Pipeline?

Das Geld werden wir ausschließlich für den Zukauf von Objekten verwenden, also für den weiteren Ausbau unseres Immobilienportfolios in Deutschland. Unser Ziel ist es, für unseren Immobilienbestand 2021 insgesamt rd. 160 Mio. Euro einzukaufen, da befinden sich auch aktuell mehrere Objekte mit einem Volumen von rd. 70 Mio. Euro in der finalen Ankaufsprüfung. Unser Schwerpunkt liegt hier nach wie vor auf Einkaufs- und Fachmarktzentren, Nahversorger und Drogerien, aber auch in den Bereichen Wohnen, Logistik und Büro werden wir Objekte ankaufen.

Welche Umsatz, Gewinn- und Dividendenperspektiven können Sie Ihren Anteilseignern derzeit in Aussicht stellen?

Die FCR Immobilien AG hat in den vergangenen Jahren Dividende gezahlt. Zuletzt lag diese bei 0,30 Euro je Aktie. Wir wollen auf Basis der guten Geschäftsentwicklung 2020 natürlich an der attraktiven Dividendenpolitik festhalten, ich gehe davon aus, dass wir Ende Februar / Anfang März 2021 unsere vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlichen werden. Durch den geplanten deutlichen Ausbau des Immobilienbestands 2021 soll sich die positive Geschäftsentwicklung der Vorjahre auch in Zukunft fortsetzen, zum Vorteil der Aktionäre. Als Großaktionär habe ich hier natürlich dieselben Interessen wie die anderen Aktionäre.

Zum Interviewpartner Falk Raudies:



• Seit mehr als 25 Jahren erfolgreicher Unternehmer • Langjährige Erfahrung in der Bewertung und im Kauf von Immobilien • Mehrjährige Tätigkeit als Geschäftsführer und Vorstand einiger IT-Unternehmen







Bildquellen: FCR