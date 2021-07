Warum sollte man Ether als Investition betrachten?

Das Blockchain-Netzwerk Ethereum wurde 2013 ins Leben gerufen und im Jahr 2015 gegründet.Seitdem hat es an Innovation und Nutzen zugenommen. Anders als die Hauptfunktion von Bitcoin als Peer-to-Peer-E-Cash-System erfindet Ethereum eine neue Welt von Peer-to-Peer-Anwendungen. Beachten Sie, dass sich Ether (ETH) auf die Kryptowährung bezieht, die in der Ethereum-Blockchain verwendet wird. Ethereum bezieht sich auf das Blockchain-Netzwerk.

Was ist Ethereum?

Ethereum ist eine Blockchain-Plattform, die Programme und Anwendungen verwaltet, ohne sich auf eine zentrale Partei verlassen zu müssen. Es ist "die programmierbare Blockchain der Welt". Die Plattform basiert auf der öffentlichen, Open-Source- und dezentralen Blockchain-Technologie. Es unterstützt dezentrale Anwendungen (dApps), die von einem Transaktionsprotokoll unter Verwendung von "intelligenten Verträgen" unterstützt werden. Diese intelligenten Verträge können von allen Knoten im Ethereum-Netzwerk ausgeführt werden, auf denen jeweils eine Version der "Ethereum Virtual Machine" ausgeführt wird, und bilden zusammen ein leistungsstarkes verteiltes Rechensystem. Das Netzwerk führt Peer-to-Peer-Transaktionen aus, um eine automatische, bedingte Übertragung von Wert und Informationen, einschließlich Geld, Stimmrechten und Eigenschaften, zu realisieren. Die Erfindung von Ethereum ist von Bitcoin inspiriert. Es erweitert die Funktionalität von Bitcoin als Peer-to-Peer-E-Cash-System auf programmierbare Apps. Um die Metapher seines Erfinders Vitalik Buterin auszuleihen: Bitcoin ist wie ein Taschenrechner, aber Ethereum möchte ein Smartphone werden, auf dem viele Anwendungen ausgeführt werden.

Technologie und Anwendung von Ethereum

Im Zentrum von Ethereum stehen intelligente Verträge.

Ein intelligenter Vertrag hält sich an ein vordefiniertes Regelwerk, das es jedem Knoten im Ethereum-Netzwerk ermöglicht, Code automatisch auf dieselbe Weise auszuführen und alle Transaktionen konsistent aufzuzeichnen. Dadurch muss kein Dritter die Codeausführung im Namen der Benutzer ausführen, wodurch das System dezentralisiert wird. Es ermöglicht Programmierern, eine breite Palette von Anwendungen zu erstellen, die verschiedene intelligente Verträge zusammenfassen, mit dem Potenzial, sicherer und kostengünstiger als ihre zentralisierten Gegenstücke zu laufen, während sie universell zugänglich und vollständig transparent sind.

Die Anwendungen von Ethereum nutzen die dezentrale und unveränderliche Natur der Blockchain-Technologie. Sie können von jedem erstellt und bereitgestellt werden, ohne die Sicherheit des Systems zu beeinträchtigen. Ihre Funktionen sind breit gefächert, einschließlich dezentraler Finanzen (DeFi), dezentraler autonomer Organisation (DAO) und nicht fungibler Token (NFT).

Um ein konkretes Beispiel für die Implementierung von Ethereum in DeFi zu geben, betrachten Sie Etherisc, eine dezentrale Versicherungsanwendung im Ethereum-Netzwerk. Mitglieder können eine Versicherung direkt in der Anwendung mit ihrem nativen Token abschließen. Anschließend wird ein Geldpool eingerichtet, in dem die Versicherungszahlungen aller Mitglieder zusammengefasst werden. Wenn eine Katastrophe eintritt, werden Auszahlungen an betroffene Mitglieder vorgenommen, ohne dass der umständliche Erstattungsprozess der traditionellen Versicherungsbranche durchlaufen werden muss. Eine Ernteversicherung zahlt beispielsweise automatisch Geld aus, wenn Dürre- oder Hochwasserereignisse in der Region von Regierungsbehörden gemeldet werden.

Warum in Ether investieren?

Das Aufkommen des Web 3.0

Die Vision von Ethereum ist die Vision eines Web 3.0, eines gemeinsam genutzten Webs, das zu 100% aus Anwendungen besteht, die von transparentem Code beherrscht werden und von keiner Einheit kontrolliert werden. Für viele ist es der natürliche nächste Schritt in der Entwicklung des Internets, das Internet für alle, für alle, die von niemandem kontrolliert werden. Diese Idee mag sehr abstrakt erscheinen, aber die Vorteile, die sie bringen könnte, sind sehr real. Das Verlassen auf ein verteiltes Netzwerk hat viele Vorteile: Der Dienst ist immer betriebsbereit, sicher und unveränderlich, vollständig transparent und automatisiert, schneidet Zwischenhändler aus und verspricht schließlich gemeinsame Daten und Dienste zu geringeren Kosten und mit höherer Geschwindigkeit, ohne die Notwendigkeit, jemandem zu vertrauen.

Ethereum ist derzeit die führende Plattform im Rennen um dieses Web 3.0. Es hat die größte Entwickler-Community im Krypto-Bereich und die Anzahl und Vielfalt der Projekte, die auf seiner Plattform basieren, sind beeindruckend Seine Entwicklung und Einführung wird von mehreren Organisationen wie der Ethereum Foundation oder der Enterprise Ethereum Alliance (EEA) unterstützt, die darauf abzielen, die Akzeptanz in der Industrie voranzutreiben. Der EWR hat mehr als 200 Mitglieder in verschiedenen Branchen, darunter Unternehmen wie JP Morgan Chase, Microsoft und FedEx.

Was ist also mit Ether?

Wenn Bitcoin oft als "digitales Gold" bezeichnet wird, wird Ether oft als "digitales Öl" angesehen. Die Ausführung intelligenter Verträge erfordert eine Zahlungsweise, die als Gas bezeichnet wird. Dieses Gas wird in Ether bezahlt, der einheimischen Münze von Ethereum. Je mehr dApps auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut sind und je mehr Menschen diese dApps verwenden, desto mehr "verbrennen" sie gemeinsam Gas, wenn sie die Plattform nutzen, und desto mehr Ether wird zu einer begehrten Ressource.

Ein Hauptgrund, warum Menschen in Ether investieren, ist, dass sie erkennen, dass Web 3.0 die nächste Internetrevolution ist. Sie sehen den Wertvon Ether als die Ware, die die größte, schnell wachsende und am besten positionierte dezentrale Softwareplattform antreibt, die diese Revolution antreibt. Eine Investition in Ether ist auch sinnvoll, wenn es darum geht, eine Position für digitale Assets in einem Portfolio aufzubauen. Die meisten institutionellen Anleger, die in Krypto-Assets investieren, investieren nur in Bitcoin. Die Anwendungsfälle von Bitcoin und Ether sind jedoch sehr unterschiedlich, und Anleger können von einer Investition in beide profitieren. Bitcoin zielt darauf ab, ein Wertspeicher zu sein, konzentriert sich auf seinen Emissionsmechanismus und seine Sicherheit, und sein Haupttreiber ist wohl das globale Maß an Vertrauen, das die Welt in dieses digital knappe Gut mit einem begrenzten Angebot setzt. Ether soll das Öl des Ethereum-Netzwerks sein. Sein Wert sollte letztendlich von der Dynamik von Angebot und Nachfrage für diese Ware bestimmt werden, die wiederum zu einem großen Teil von der Nachfrage nach der Ethereum-Plattform bestimmt wird.

Ether unterscheidet sich also im Wesentlichen stark von Bitcoin und verdient eine gleichwertige Stellung in den Portfolios. Wir glauben, dass Bitcoin und Ether im Laufe der Zeit möglicherweise dekorrelieren, wenn sie beginnen, ihren Nutzwert zu erkennen, und wenn Ether weniger von den Bewegungen von Bitcoin als vielmehr von seinen eigenen Grundlagen getrieben wird. Autor, der zu diesem Ergebnis inisight hat: Florian Ginez, Associate Director, Quantitative Research

Jianing Wu

WisdomTree Einblicke