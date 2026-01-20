DAX24.591 -1,5%Est505.854 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,09 -3,2%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.682 -2,3%Euro1,1726 +0,7%Öl64,26 +0,1%Gold4.727 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Asiens Börsen schließen tiefer -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Rüstungsaktien, Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
Salzgitter-Aktie dank Oddo BHF im Höhenflug Salzgitter-Aktie dank Oddo BHF im Höhenflug
Siemens Energy-Aktie in Rot: UBS AG vergibt Sell Siemens Energy-Aktie in Rot: UBS AG vergibt Sell
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

'Wetten, dass..?'-Gerüchte um die Kaulitz-Zwillinge

20.01.26 10:29 Uhr

MAINZ (dpa-AFX) - Das ZDF tut sich mit den Kaulitz-Zwillingen zusammen und nährt damit Spekulationen über eine Rückkehr des Showklassikers "Wetten, dass..?". Auf Anfrage teilte der Sender mit: "Das ZDF und Bill und Tom Kaulitz haben große Pläne. Wir geben bald ein Update." Der Branchendienst dwdl.de berichtet von einem "Wetten, dass..?"-Comeback noch in diesem Jahr.

Wer­bung

Ein Social-Media-Post der Mainzer Öffentlich-Rechtlichen zeigt seit Montagabend auf Instagram die beiden Musiker der Band Tokio Hotel ("Durch den Monsun") mit ironischen Vorschlägen für mehrere Shows.

Kampagne auf Instagram

"Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY. ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord?" Eine tragende Rolle bei "Wetten, dass..?" wurde nicht erwähnt und vom Sender auch zunächst nicht bestätigt.

Allerdings berichtete der renommierte Branchendienst dwdl.de explizit von solchen Plänen. Das ZDF hole "Wetten, dass..?" nach drei Jahren Pause im Dezember wieder zurück. Es gebe auch bereits ein Datum: 5. Dezember./bok/DP/jha