DAX24.556 -1,6%Est505.846 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -3,4%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.488 -2,5%Euro1,1739 +0,8%Öl64,42 +0,4%Gold4.727 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- DroneShield, Rüstungsaktien, Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
BYD-Aktie unter Druck: Chancen, Risiken und Analystenmeinungen im Blick BYD-Aktie unter Druck: Chancen, Risiken und Analystenmeinungen im Blick
So bewegen sich Gold & Co. heute So bewegen sich Gold & Co. heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Aktien Europa: Zollsorgen ziehen Börsen nach Rally weiter runter - Luxus schwach

20.01.26 12:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
S&P 500
6.940,0 PKT -4,5 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigsten Aktienmärkten haben am Dienstag weiter nachgegeben. "Die Grönland-Thematik hat sich bisher nicht wie erhofft entspannt, sondern bleibt ein sehr kritisches geopolitisches Thema", betonte Marktexperte Andreas Lipkow.

Wer­bung

Der EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag 1,18 Prozent auf 5.855,84 Punkte. Außerhalb der Eurozone fielen der britische Leitindex FTSE 100 um 1,12 Prozent auf 10.081,13 Zähler und der Schweizer SMI um 1,11 Prozent auf 13.129,42 Punkte.

Die Verluste werden auch als Gegenreaktion auf die vorherige Rally gewertet. So sprach Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC, von einer "gesunden Verschnaufpause". Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG Markets verwies auf den noch immer zu großen Optimismus an den Börsen, besonders in den USA. "Trotz des bevorstehenden Zollstreits 2.0 zwischen den USA und der EU und geopolitischer Risiken ist die Stimmung an der Wall Street gut, um ehrlich zu sein, zu gut", so Henke. "Ein solch großer Optimismus ist ein Warnsignal für eine Korrektur, zumal der S&P 500 charttechnisch angeschlagen ist."

Luxusgüterwerte standen erneut unter Druck. Neben den Grönland-Zolldrohungen kam ein weiterer Belastungsfaktor hinzu. Wegen der zögerlichen Haltung Frankreichs, dem "Friedensrat" für den Gazastreifen beizutreten, hatte US-Präsident Donald Trump mit Zöllen von 200 Prozent auf Wein und Champagner gedroht. Die Aktie von LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) verlor 2,8 Prozent. Zum Sortiment des Unternehmens gehört auch Champagner.

Wer­bung

Im schwächelnden Rohstoffsektor gaben BHP (BHP Billiton) um 2,6 Prozent nach. Die Analysten der kanadischen RBC verwiesen auf einen durchwachsenen Produktionsbericht des Rohstoffkonzerns.

Im ebenfalls schwachen Ölsektor hielten sich TotalEnergies unterdessen mit 0,5 Prozent im Plus. Europas größter Sprithersteller hatte zum Jahresende von einem besser laufenden Raffineriegeschäft profitiert. Angesichts weltweit knapper Verarbeitungskapazitäten hielten steigende Raffineriemargen trotz sinkender Ölpreise den Barmittelzufluss des Konzerns im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil. Damit trotze Totalenergies dem negativen Branchentrend mit sinkenden Gewinnerwartungen, hieß es von der RBC.

Unter den Nebenwerten brachen DocMorris um knapp zehn Prozent ein. Die Online-Apotheke war 2025 zwar kräftig gewachsen und hatte die eigenen Umsatzziele erreicht. Wichtigster Treiber blieb dabei das elektronische Rezept in Deutschland. Doch was dieses betraf, habe sich der Markt mehr erhofft, betonte Analyst Volker Bosse von der Baader Bank an. Ebenfalls deutlich im Minus lagen Logitech nach einer Abstufung durch Morgan Stanley./mf/mis

Mehr zum Thema S&P 500

13:27Elon Musk and Ryanair’s CEO call each other ‘idiots.’ The numbers say something else.
13:18Ethiopian Airlines bestellt 20 weitere Flugzeuge bei Boeing
13:17Berkshire Hathaway-Aktie: Nach Buffett-Rücktritt - öffnet sich das Unternehmen jetzt für Bitcoin?
13:13Netflix switches to all-cash offer in battle for Warner Bros Discovery
13:10Bank of America to award $1B in stock to nearly all employees through Sharing Success Program
13:05Netflix Revamps Its Warner Bros. Bid, Seeking to Thwart Paramount
13:00Could IonQ Become the Nvidia of Quantum Computing?
12:47Microsoft chief Satya Nadella warns AI boom could falter without wider adoption
mehr