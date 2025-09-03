DAX23.781 -1,1%ESt505.332 -0,7%Top 10 Crypto15,52 +1,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.650 +1,6%Euro1,1650 -0,5%Öl68,78 +0,9%Gold3.476 ±-0,0%
WHO: Nur neun Prozent erhalten Hilfe bei psychischen Problemen

02.09.25 10:06 Uhr

GENF (dpa-AFX) - Weltweit leben nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als eine Milliarde Menschen mit einer psychischen Störung. Das wäre fast jeder siebte Mensch.

Wer­bung

Mehr als jeder einhundertste Todesfall weltweit gehe auf Suizid zurück, und auf jeden Suizid kämen 20 Suizid-Versuche, heißt es weiter in dem WHO-Bericht über die mentale Gesundheit weltweit. Ihre aktuellsten Zahlen sind von 2021, als sich weltweit 727.000 Menschen das Leben nahmen.

Depressionen und Angstzustände machten den größten Teil der psychischen Störungen aus - geschätzt etwa zwei Drittel aller Fälle. Frauen seien etwas stärker betroffen, bei Männern gebe es mehr Fälle von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Schizophrenie betreffe einen von 200 erwachsenen Menschen, eine bipolare Störung einen von 150.

Zu wenig Fachleute

Die gesundheitliche Versorgung lasse praktisch überall zu wünschen übrig, berichtet die WHO. Nur neun Prozent der Betroffenen weltweit werde angemessen versorgt. In Ländern mit niedrigen Einkommen gibt es demnach für 100.000 Einwohner meist kaum mehr als eine Fachperson für mentale Gesundheit - verglichen mit 60 in Ländern mit hohen Einkommen.

Wer­bung

Die Weltbank definiert Länder mit niedrigen Einkommen als solche, die pro Kopf durchschnittlich weniger als rund 1.145 Dollar (rund 978 Euro) Bruttonationaleinkommen (BNE) im Jahr haben. Das betrifft mehr als 20 Länder weltweit. Das BNE beinhaltet alle Erwerbs- und Vermögenseinkommen von Inländern. In Deutschland liegt das BNE im Vergleich dazu bei rechnerisch mehr als 50.000 Dollar pro Kopf (rund 42.700 Euro)./oe/DP/zb