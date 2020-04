Stabilisierung der Ölpreise gibt Dow Jones-Index Auftrieb

Der Dow Jones startete am Donnerstag 0,29 Prozent höher bei 23.543,09 Punkten und kann im weiteren Verlauf deutlicher zugewinnen. Derzeit zeigt sich der US-Leitindex um 1,37 Prozent höher bei 23.797,09 Zählern. Auftrieb gaben erneut vor allem die Ölpreise , die ihre Tiefs noch ein Stück weiter hinter sich ließen. Beachtet wurden auch die - nicht überraschend - sehr schwachen Wirtschaftsdaten.

Zum Ölpreisanstieg trug nach wie vor die zunehmend negativere Stimmung zwischen den USA und dem Iran bei. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag nach einem Zwischenfall auf offener See gewarnt, er habe die US-Marine angewiesen, iranische Schiffe zu zerstören, falls diese sich amerikanischen Schiffen in den Weg stellen sollten. Der Iran drohte, jeglichen Angriff der USA am Persischen Golf zu erwidern.

US-Arbeitsmarkt bricht weiter ein

Die aktuellen Wirtschaftsdaten vom Arbeits- und Immobilienmarkt und vor allem zur Unternehmensstimmung schockten angesichts der Corona-Krise nicht mehr. So stellen etwa in der vergangenen Woche weitere 4,4 Millionen Menschen in den USA einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe. Das waren allerdings deutlich weniger als noch in der Woche zuvor. Am Häusermarkt brach im März die Zahl der Neubauverkäufe so stark ein wie zuletzt 2013. Das war jedoch der Monat, als die Corona-Krise mit voller Wucht in den USA ankam und das öffentliche Leben spürbar eingeschränkt wurde. Wie außerdem das Institut IHS Markit mitteilte, sackte im April die Stimmung von US-Unternehmen in der Viruskrise auf ein Rekordtief.

