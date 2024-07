Wichtige Projekte

Das Mineralexplorationsunternehmen Bedford Metals konnte jüngst positive Nachrichten zu seinen Sheppard-Lake- und Ubiquity-Lake-Projekten verkünden.

• Bedford schließt Satellitenuntersuchung bei Ubiquity Lake erfolgreich ab

• Due-Diligence-Prüfung für Sheppard Lake-Projekt beschleunigt

• Bedford Metals-Präsident sieht Uranindustrie in Kanada vor erheblicher Expansion

Satellitenuntersuchung bei Ubiquity Lake erfolgreich abgeschlossen

Das Mineralexplorationsunternehmen Bedford Metals verkündete Anfang der Woche den erfolgreichen Abschluss und die Bewertung seiner Visible Near Field Infrarot- (VNIR) und Short Wavelength Infrarot- (SWIR) Satellitenuntersuchung beim Ubiquity Lake, südlich des Athabasca-Beckens, Saskatchewan.

Wie das Unternehmen in seiner Pressemitteilung schreibt, habe die Analyse mehrere Schlüsselindikatoren für die Uranmineralisierung identifiziert. Die Untersuchung habe "anomale Heliumemissionen und Methan" ergeben, "wobei letzteres als veränderte Tone, insbesondere Illit, interpretiert wird".

"Die Ergebnisse unserer Satellitenuntersuchung am Ubiquity Lake sind für mich sehr ermutigend. Die Identifizierung dieser wichtigen Uranmarker gibt uns weiteres Vertrauen in unsere Fähigkeit, bei Ubiquity Lake eine Entdeckung zu machen. Diese Erkenntnisse werden unsere zukünftigen Explorationsbemühungen leiten und uns dabei helfen, uns auf die vielversprechendsten Ziele zu konzentrieren", wird Peter Born, Präsident von Bedford, zitiert.

Sheppard Lake: Bedford Metals beschleunigt Due-Diligence-Prüfung

Am Mittwoch informierte Bedford Metals zudem darüber, dass das Unternehmen "seine Due-Diligence-Prüfung für das Uranprojekt Sheppard Lake angesichts der jüngsten Aktivitäten in der Region" beschleunigt habe. Damit meint das Unternehmen das jüngste Milliarden-Übernahmeangebot des australischen Uranbergbaugiganten Paladin Energy Ltd. für das kanadische Bergbauunternehmen Fission Uranium Corp. Dieses habe "die zunehmenden Fusions- und Übernahmeaktivitäten (M&A) im Athabasca-Becken unterstrichen" und Bedford bestärkt, "dass die Uranindustrie in Kanada vor einer erheblichen Expansion steht".

Peter Born, Präsident von Bedford, erklärt: "Die verstärkte M&A-Aktivität im Athabasca-Becken, die sich am Angebot von Paladin für Spalturan zeigt, ist ein starkes Signal dafür, dass der Markt die entscheidende Rolle von Uran beim Übergang zu grüner Energie anerkennt. Dies bestärkt uns in der Überzeugung, dass das Sheppard-Lake-Projekt und unsere Ubiquity-Lake- und Close-Lake-Projekte strategisch wertvoll sind und eine beschleunigte Due-Diligence- und Explorationsbemühungen rechtfertigen."

Bedford Metals-Aktie springt an

Bei Anlegern scheinen die jüngsten Nachrichten von Bedford Metals gut anzukommen. Die Bedford Metals-Aktie konnte am Donnerstag an der TSX Venture um 6,49 Prozent auf 1,97 Kanadische Dollar zulegen. Seit Jahresbeginn kann das Papier gar einen Zuwachs von fast 300 Prozent vorweisen.

Redaktion finanzen.net