Das erwartet Tesla-Anleger beim Battery Day im April

• Teslas Battery Day soll im April stattfinden• Anleger rechnen mit großen Neuigkeiten• Analysten warten auf Klarheit hinsichtlich des Batteriegeschäfts

Seit Ende letzten Jahres konnte die Tesla-Aktie kräftig zulegen. Anfang Dezember notierte sie noch bei rund 335 US-Dollar - inzwischen hat sie sich, trotz deutlicher Gewinnabgaben in den letzten Tagen aufgrund der Coronavirus-Sorgen, die die Märkte weltweit belasten, mehr als verdoppelt.

Jefferies hofft auf mehr Klarheit

Beim Analysehaus Jefferies hat Analyst Philippe Houchois die Tesla-Aktie vor kurzem von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Er erklärte, dass der US-Autobauer mehr Klarheit bezüglich des Batteriegeschäfts und der Profitabilität schaffen sollte. Das Kursziel für Tesla hob er dennoch von 600 auf 800 US-Dollar an. Positiv wertete er, dass Tesla dank eines besser als erwartet ausgefallenen Wachstums und freien Cashflows seinen Schuldenabbau vorantreibe. Zudem sei die Nachrichtenlage in der Batteriebranche in der jüngsten Vergangenheit aussichtsreich. Auch beim Analysehaus wartet man gespannt auf den bevorstehenden Investorentag, den Battery Day. Man erhofft sich hiervon die genannte Klarheit für die für den E-Autohersteller wichtigen Märkte. Houchois sieht für Tesla noch Potenzial am Batteriemarkt, wo sich der Autobauer eine gute Position zwischen den größten Batterieherstellern erarbeitet hat.

Battery Day vermutlich im April

Teslas Battery Day dürfte vermutlich im April stattfinden, wie im Netz vielfach spekuliert wird. Genauso finden sich schon einige Vermutungen, mit was Tesla seine Investoren als nächstes überraschen könnte. Erwartet wird, dass Elon Musks Konzern eine neue Batterie vorstellt. Denn bereits zuvor habe der Tesla-Chef während einer Aktionärsversammlung, laut Aktionär, ein E-Auto mit einer Reichweite von 400 Meilen angekündigt. Doch es wird nicht nur über neue Reichweiten für die Tesla-Modelle gemunkelt.

Seit Tesla den Hersteller von Superkondensatoren und Kondensatoren Maxwell übernommen hat, wird spekuliert, dass der E-Autobauer die Batteriezellenherstellung für seine Elektrofahrzeuge selbst übernehmen will. Bisher kauft Tesla, auch wenn das Unternehmen im Besitz der Fabriken ist, in denen die Autobatterien hergestellt werden, diese vom japanischen Hersteller Panasonic, der für die Produktion zuständig ist, zu.

In der Vergangenheit machte Tesla-CEO Elon Musk immer wieder Andeutungen, die auf große Neuigkeiten beim Event im Frühjahr hindeuten. Wie teslamag.de berichtet, habe der Unternehmenslenker in einem Interview mit dem Team des Podcast Third Row Tesla auf Nachfrage die Trockenelektroden-Technologie von Maxwell als eine der interessanten Technologien des Unternehmens bestätigt, die für Tesla in Zukunft von Bedeutung sein könnten. "Das ist mit Sicherheit eine große Sache - viel größer, als es vielleicht erscheint", zitiert teslamag.de Musk. Doch für genauere Informationen müssen sich alle Interessierten noch bis zum Anlegertag gedulden.

