DAX23.514 -1,4%Est505.637 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -6,6%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.325 -4,7%Euro1,1632 +0,3%Öl63,08 -0,2%Gold4.253 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Airbus 938914 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Software-Update für Airbus-Maschinen -- HUGO BOSS mit AR-Chaos -- Bitcoin knickt ein -- BYD, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Global Business Travel Group rückt in den Mittelpunkt möglicher Konsolidierungswellen in der Reisebranche Global Business Travel Group rückt in den Mittelpunkt möglicher Konsolidierungswellen in der Reisebranche
Zalando-Aktie fällt: Warnstreik in Erfurt Zalando-Aktie fällt: Warnstreik in Erfurt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

Winkel attackiert Bas: 'Regierungsfähigkeit heißt Reformfähigkeit'

01.12.25 11:31 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, hat im Rentenstreit die SPD-Chefin Bärbel Bas scharf attackiert. "Regierungsfähigkeit heißt Reformfähigkeit", sagte er vor einer Sitzung des CDU-Vorstands in Berlin. "Und wenn Bärbel Bas am Wochenende nochmal zu gemeinsamem Kampf gegen die Arbeitgeber in Deutschland aufruft, dann sagt das alles über die Reformfähigkeit der SPD aus."

Wer­bung

Zu seinem Abstimmungsverhalten bei der Entscheidung über das Rentenpaket im Bundestag äußerte Winkel sich auch auf Nachfrage nicht. Er gehört zu den 18 jungen Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion, die das Gesetz ablehnen. Ein Teil ihrer Stimmen wird aber benötigt, um eine eigene Mehrheit der Koalition zu sichern.

Bas hatte auf dem Juso-Bundeskongress am Wochenende gesagt: "Und für mich war spätestens, wenn nicht sogar schon vorher, dieser Arbeitgebertag für mich ein Schlüsselerlebnis, weil da besonders deutlich geworden ist, gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen.""

Später präzisierte sie ihre Aussage: "Da saßen sie, ich sag das jetzt mal ganz offen, die Herren, ja, meistens waren es Männer, in ihren bequemen Sesseln, der eine oder andere im Maßanzug, und die Ablehnung war deutlich zu spüren", sagte sie. "Während sie lachten, habe ich allerdings an die Menschen gedacht, die auf unsere Solidarität angewiesen sind. Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, oft körperlich hart, oft schlecht bezahlt, oft bis an die Grenzen ihrer Kraft."

Wer­bung

Dieser Moment habe ihr noch einmal gezeigt, wo die Linien in diesem Land wirklich verliefen, betonte Bas. "Sie verlaufen nicht zwischen jung und alt, sondern zwischen arm und reich, zwischen denen, die Sicherheit brauchen und denen, die sie für verhandelbar halten."/mfi/DP/zb