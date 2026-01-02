DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.786 +0,1%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Winter legt Schiphol weiter lahm - Hunderte Flugausfälle

03.01.26 17:38 Uhr

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Am Amsterdamer Flughafen Schiphol behindern Schnee und Eis den Flugverkehr auch über das Wochenende massiv. Wie schon am Freitag komme es auch am Samstag und Sonntag wegen des Winterwetters und dem Enteisen der Maschinen zu Verspätungen und dem Ausfall etlicher Flüge, teilte der Flughafen mit.

Wer­bung

Alleine die niederländische Fluggesellschaft KLM strich am Samstag über 200 Flüge, am Sonntag sollen laut KLM knapp 300 Flüge ausfallen, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Auch zahlreiche Flüge nach Deutschland waren von Ausfällen und Verspätungen betroffen.

Am Samstagabend wurde neuer Schneefall mit weiteren Behinderungen erwartet. Auch auf den Straßen und im Bahnverkehr in den Niederlanden kam es zu Behinderungen und dem Ausfall von Zügen. Die Behörden riefen die Menschen zur Vorsicht auf./evs/DP/he