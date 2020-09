Roche-Aktie: Wie es beim Pharma-Titel weitergeht - die Aussichten

€uro am Sonntag

von Sven Parplies, Euro am Sonntag





Der Schweizer Pharmakonzern Roche will bis Monatsende einen neuen Corona-Schnelltest auf den Markt bringen. Der Antigen- Test soll innerhalb von 15 Minuten verlässliche Ergebnisse liefern und werde insbesondere in der anstehenden Grippesaison hilfreich sein. Zunächst stehen 40 Millionen Stück monatlich bereit. Zum Jahresende soll die Menge mehr als verdoppelt werden.

An der Börse kam die Nachricht gut an, die Aktie legte leicht zu. Der Test werde dem Konzern helfen, das Wachstum der Diagnostiksparte zu beschleunigen und die Margen in diesem Geschäftsbereich auszuweiten, kalkuliert die Schweizer Bank Vontobel. Der Antigen-Test ist das zehnte Produkt von Roche für den Kampf gegen die Covid-19-Pandemie.

Die Diagnostik, die rund ein Fünftel des Konzernumsatzes liefert, ist in der Pandemie eine wichtige Stütze für Roche: Im zweiten Quartal war der Umsatz der Sparte um zwei Prozent gewachsen. Die Untersparte Molekular-Diagnostik legte im Halbjahr sogar um mehr als 60 Prozent zu. Anders sieht es beim Hauptgeschäft mit Arzneimitteln aus: Weil viele Menschen aus Angst vor einer Ansteckung Arztbesuche und Operationen verschoben haben, ist die Nachfrage nach etlichen Medikamenten zurückgegangen. In der Pharmasparte ist das Geschäft darum im vergangenen Quartal um sechs

Die Investmentbank JP Morgan kalkulierte zuletzt, dass Roche im zweiten Halbjahr mindestens eine Milliarde Franken Umsatz mit Covid-19-Tests erzielt. Dem würden allerdings Belastungen von 1,2 Milliarden im Pharmageschäft entgegenstehen. Diese Lücke sollte Roche über Effizienzsteigerungen schließen können.

Für das Gesamtjahr will der Konzern seinen Umsatz wechselkursbereinigt im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigern, den Kerngewinn je Aktie in einer ähnlichen Größenordnung.

Bei Investoren ist Roche vor allem als Dividendenlieferant beliebt. Im März hatte der Konzern die Ausschüttung bereits zum 33. Mal in Folge angehoben. Auch für das laufende Jahr hat der Vorstand wieder eine Anhebung in Aussicht gestellt. Analysten kalkulieren, dass die Zahlung leicht von neun auf 9,25 Franken je Aktie steigt. Anleger aus Deutschland können Schweizer Aktien jedoch nur an ihrer Heimatbörse in Zürich handeln.

Gesund: Roche ist einer der zuverlässigsten Dividendenwerte in Europa. Schwächephasen der Aktie bleiben Kaufgelegenheiten.















