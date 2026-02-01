DAX25.189 +1,3%Est506.070 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +1,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.988 +1,1%Euro1,1876 ±-0,0%Öl69,01 -0,9%Gold5.060 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Gerresheimer A0LD6E Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schließen uneins -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie 2026 bislang auf Erfolgskurs - Analysten verbreiten weiter Hoffnung BioNTech-Aktie 2026 bislang auf Erfolgskurs - Analysten verbreiten weiter Hoffnung
Deutsche Bank AG beurteilt BMW-Aktie mit Buy Deutsche Bank AG beurteilt BMW-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

Witwe von Nutella-Erfinder mit 87 Jahren gestorben

12.02.26 11:08 Uhr

TURIN (dpa-AFX) - Die Witwe des Nutella-Erfinders, Maria Franca Ferrero, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Die Italienerin, deren Mann Michele Ferrero maßgeblich an der Entwicklung des Nuss-Nougat-Brotaufstrichs beteiligt und lange Jahre Chef des Ferrero-Konzerns war, starb in dem norditalienischen Städtchen Alba im Piemont, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. In Alba hat der vor 80 Jahren gegründete Süßwarenhersteller noch heute seinen Sitz.

Wer­bung

Erst im Dezember war Maria Franca Ferrero, geborene Fissolo, zur Ehrenpräsidentin auf Lebenszeit des internationalen Ferrero-Konzerns ernannt worden. Die operative Führung des Familienunternehmens liegt heute in den Händen ihres Sohnes Giovanni. Ihr Mann Michele starb bereits 2015. Die Familie Ferrero zählt zu den wohlhabendsten Unternehmerdynastien Italiens.

Ferrero-Produkte vor allem in Deutschland beliebt

In Deutschland ist Ferrero vor allem für Nutella bekannt. Im Norden Italiens hatte man schon im 19. Jahrhundert damit angefangen, bei der Herstellung von Süßwaren anstelle von Kakaopulver gemahlene Haselnüsse zu verwenden. Das ergab braune Nougatcreme. Die Rohmasse gab es im Laden dann auch als Aufstrich zu kaufen. Michele Ferrero entwickelte diesen Ansatz weiter. Der Gründersohn kam dann auf die Idee, das Ganze ab 1964 in Gläser abzufüllen.

Ferrero (auch: "Mon chéri", "Ferrero Küsschen", "Kinder Schokolade") ist heute ein riesiger Betrieb, der seine Produkte in fast allen Ländern der Welt verkauft. Deutschland gehört seit jeher zu den treuesten Kunden des Konzerns./rme/DP/zb