WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg tritt am Freitagabend auf der Stelle

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von WK Kellogg. Die WK Kellogg-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 22,97 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die WK Kellogg-Aktie zeigte sich um 19:59 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 22,97 USD an der Tafel. Die WK Kellogg-Aktie legte bis auf 22,99 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 22,97 USD markierte die WK Kellogg-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,98 USD. Zuletzt wurden via New York 63.675 WK Kellogg-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 23,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2025). Gewinne von 2,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 14,80 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 35,57 Prozent könnte die WK Kellogg-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem WK Kellogg seine Aktionäre 2024 mit 0,640 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,650 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WK Kellogg am 05.08.2025. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,32 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WK Kellogg in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 613,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 700,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte WK Kellogg am 05.11.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass WK Kellogg im Jahr 2025 1,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

