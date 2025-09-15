WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von WK Kellogg. Kaum Ausschläge verzeichnete die WK Kellogg-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 22,99 USD.

Die WK Kellogg-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 22,99 USD an der Tafel. In der Spitze legte die WK Kellogg-Aktie bis auf 23,00 USD zu. Das Tagestief markierte die WK Kellogg-Aktie bei 22,98 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 22,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten WK Kellogg-Aktien beläuft sich auf 15.274 Stück.

Am 18.07.2025 markierte das Papier bei 23,56 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.05.2025 Kursverluste bis auf 14,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,61 Prozent würde die WK Kellogg-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für WK Kellogg-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,640 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,650 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte WK Kellogg am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte WK Kellogg ebenfalls ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat WK Kellogg im vergangenen Quartal 613,00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WK Kellogg 700,00 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,42 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WK Kellogg-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?