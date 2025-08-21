WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von WK Kellogg zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die WK Kellogg-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 23,01 USD.

Die WK Kellogg-Aktie zeigte sich um 15:47 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,01 USD an der Tafel. In der Spitze legte die WK Kellogg-Aktie bis auf 23,02 USD zu. In der Spitze büßte die WK Kellogg-Aktie bis auf 23,00 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,00 USD. Bisher wurden heute 4.765 WK Kellogg-Aktien gehandelt.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der WK Kellogg-Aktie liegt somit 2,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.05.2025 bei 14,80 USD. Abschläge von 35,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,640 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,650 USD je WK Kellogg-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WK Kellogg am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,43 Prozent auf 613,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 700,00 Mio. USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass WK Kellogg ein EPS in Höhe von 1,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

