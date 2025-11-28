WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. Dezember (49. KW)

===

Montag, 1. Dezember 2025

*** 02:05 JP/BoJ Gouverneur Ueda, Treffen mit Wirtschaftsvertretern

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

RatingDog/S&P Global November

*** 05:00 KR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Current economic policy challenges

in Germany and Europe"

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) November

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

*** 16:00 US/Bauausgaben Oktober

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November

Dienstag, 2. Dezember 2025

*** 09:40 EU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel der Esman zu

"Burden Reduction in the Digitalisation Era"

*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober

*** 11:00 DE/Bilfinger SE, Kapitalmarkttag (09:00 PK)

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 14:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei George P. Shultz

Memorial Lecture Series event

*** 17:35 DE/SAP SE, CEO Klein bei UBS Global Technology Conference

*** - FR/OECD, Wirtschaftsbericht

*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre Close Trading update 2025

Mittwoch, 3. Dezember 2025

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

RatingDog/S&P Global November

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Strategie-Update (08:00 PK)

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise November

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) November

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober

11:00 DE/VÖB - Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschland,

Kapitalmarktprognose

*** 11:30 SI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Workshop zu Wechselkursen

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November

*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP (16:30 in ihrer Eigenschaft als ESRB-Chefin)

*** 14:30 US/Erzeugerpreise

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) November

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q

- DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen November

Donnerstag, 4. Dezember 2025

*** 07:00 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Teilnahme an Pk zu

finanziellem Verhalten privater Haushalte

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober

*** 13:30 US/Challenger Job Cut Report November

*** 14:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Leitung eines Panels bei ECB-IMF Conference

on Fiscal Policy and EMU Governance (16:00 EZB-Chefvolkswirt Lane)

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober

15:00 EU/EZB, Monatsbericht APP/PEPP-Programm

*** 18:00 US/Fed-Vizechefin Bowman, Rede bei Florida Bankers

Association Leadership Luncheon

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q

*** - GB/Rio Tinto plc, Kapitalmarkttag

*** - EU/Ergebnisse des Eba-Bankenstresstests

Freitag, 5. Dezember 2025

*** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober

*** 08:00 DE/Umsatz in verarbeitenden Gewerbe Oktober

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich September

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober

*** 11:00 CH/Swiss Re Group, Strategie-Update

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November

*** 14:30 US/Persönliche Einkommen und Konsumausgaben September

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember

*** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September

*** - EU/Länderrating Deutschland (S&P)

===

