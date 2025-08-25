WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. September (36. KW)

===

M O N T A G, 1. September 2025

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

Caixin/S&P Global August

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) August

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der weiteren Andienungsfrist für

das Angebot von MFE-Mediaforeurope

- CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 2Q

- US/Börsenfeiertag USA

D I E N S T A G, 2. September 2025

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 16:00 US/Bauausgaben Juli

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August

M I T T W O C H, 3. September 2025

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

Caixin/S&P Global August

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Ergebnis 1H

09:00 DE/Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. Deutsche-Bank-CEO Sewing, Bafin-Präsident

Branson, Commerzbank-CEO Orlopp), Frankfurt

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 2Q

*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) August

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli

*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

D O N N E R S T A G, 4. September 2025

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise August

09:00 DE/Fortsetzung Handelsblatt Banken-Gipfel, Frankfurt

*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Handelsbilanz Juli

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August

*** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

F R E I T A G, 5. September 2025

*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August

S O N N T A G, 7. September 2025

*** 14:00 DE/Munich Re, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens

in Monte Carlo

===

