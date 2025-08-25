WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. September (36. KW)
===
M O N T A G, 1. September 2025
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
Caixin/S&P Global August
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) August
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der weiteren Andienungsfrist für
das Angebot von MFE-Mediaforeurope
- CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 2Q
- US/Börsenfeiertag USA
D I E N S T A G, 2. September 2025
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 16:00 US/Bauausgaben Juli
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August
M I T T W O C H, 3. September 2025
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen
Caixin/S&P Global August
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Ergebnis 1H
09:00 DE/Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. Deutsche-Bank-CEO Sewing, Bafin-Präsident
Branson, Commerzbank-CEO Orlopp), Frankfurt
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
*** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 2Q
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) August
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q
D O N N E R S T A G, 4. September 2025
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise August
09:00 DE/Fortsetzung Handelsblatt Banken-Gipfel, Frankfurt
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Handelsbilanz Juli
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August
*** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA) Vorwoche
F R E I T A G, 5. September 2025
*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August
S O N N T A G, 7. September 2025
*** 14:00 DE/Munich Re, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens
in Monte Carlo
===
