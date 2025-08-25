DAX24.366 +0,3%ESt505.486 +0,4%Top 10 Crypto16,29 +4,0%Dow45.541 +1,7%Nas21.476 +1,8%Bitcoin98.461 +1,7%Euro1,1683 +0,7%Öl67,79 +0,2%Gold3.360 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- US-Börsen fester -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, Commerzbank, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Titel Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Caterpillar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!

WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. September (36. KW)

22.08.25 15:18 Uhr

===

M O N T A G, 1. September 2025

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

Wer­bung

Caixin/S&P Global August

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) August

Wer­bung

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der weiteren Andienungsfrist für

das Angebot von MFE-Mediaforeurope

- CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 2Q

- US/Börsenfeiertag USA

D I E N S T A G, 2. September 2025

Wer­bung

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 16:00 US/Bauausgaben Juli

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August

M I T T W O C H, 3. September 2025

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

Caixin/S&P Global August

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Ergebnis 1H

09:00 DE/Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. Deutsche-Bank-CEO Sewing, Bafin-Präsident

Branson, Commerzbank-CEO Orlopp), Frankfurt

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

*** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 2Q

*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) August

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli

*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

D O N N E R S T A G, 4. September 2025

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise August

09:00 DE/Fortsetzung Handelsblatt Banken-Gipfel, Frankfurt

*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Handelsbilanz Juli

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August

*** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

F R E I T A G, 5. September 2025

*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August

S O N N T A G, 7. September 2025

*** 14:00 DE/Munich Re, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens

in Monte Carlo

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 09:19 ET (13:19 GMT)