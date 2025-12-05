WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. Dezember (51. KW)
===
M O N T A G, 15. Dezember 2025
*** 00:50 JP/Bank of Japan, Tankan 4Q
*** 03:00 CN/Industrieproduktion November
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz November
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen November
*** 08:00 DE/Großhandelspreise November
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Oktober
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Dezember
D I E N S T A G, 16. Dezember 2025
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Dezember
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Dezember
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 14:30 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober, November
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober/November
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen November
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise November
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Dezember
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
*** 17:00 US/Cisco Systems Inc, HV
M I T T W O C H, 17. Dezember 2025
*** 00:50 JP/Handelsbilanz November
07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches
Jahresergebnis (10:00 BI-PK)
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise November
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise November
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise November
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November
*** 16:00 US/Lagerbestände Oktober
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
D O N N E R S T A G, 18. Dezember 2025
07:30 DE/Douglas AG, Jahresergebnis
08:00 DE/Baugenehmigungen Oktober
*** 08:00 CH/Handelsbilanz November
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Dezember
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Dezember
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für
Wachstum und Inflation in der Eurozone
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November
*** 14:30 US/Verbraucherpreise November
*** 14:30 US/Realeinkommen November
22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 2Q
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q
*** - BE/EU-Gipfel
F R E I T A G, 19. Dezember 2025
07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise November
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar
08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 9 Monate
08:00 DE/Insolvenzen September
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz November
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung Dezember
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen November
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Dezember
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Dezember
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser November
*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** - DE/Deutsche Bundesbank, gesamtwirtschaftliche Prognose
- DE/Eurex: Großer Verfallstermin
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 05, 2025 10:00 ET (15:00 GMT)