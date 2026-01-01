WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. Februar (6. KW)

===

M O N T A G, 2. Februar 2026

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

Januar

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

Januar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Januar

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

Januar

10:30 DE/Handelsverband Deutschland - HDE e.V., HDE-Jahrespressekonferenz

*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis und Business Plan

*** 13:00 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

Januar

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar

*** 18:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Teilnahme an Veranstaltung des

Rotary Club of Atlanta

22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 4Q

*** - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 4Q

D I E N S T A G, 3. Februar 2026

*** 07:00 DE/Sartorius AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:15 BI-PK)

07:00 DE/Siltronic AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis und Business Plan

*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Jahresergebnis

*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q

*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q

15:00 EU/EZB, Monatsbericht APP/PEPP-Programm

*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q

*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q

- HK/Börsenfeiertag: Hongkong

M I T T W O C H, 4. Februar 2026

*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 4Q

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q (11:30 Analystenkonferenz)

*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis

*** 07:00 AT/OMV AG, Jahresergebnis

*** 07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis

07:00 FR/Credit Agricole SA, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK)

*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 4Q

08:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis (14:30 Webcast)

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Januar

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im

Volumen von 4 Mrd EUR

*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Jahresergebnis

*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar

14:30 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Außerordentliche HV

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar

*** 16:00 US/Auftragseingang Dezember

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

*** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:05 NL/Qiagen NV, Jahresergebnis

*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q

10.00 LU/Stabilus SE, HV

- HK/Börsenfeiertag: Hongkong

D O N N E R S T A G, 5. Februar 2026

*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 4Q

*** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Rational AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK;

08:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Jahresergebnis

*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Jahresergebnis

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Jahresergebnis

*** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q

07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q

*** 08:00 GB/BT Group plc, Trading Update 3Q

*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 4Q

*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Dezember

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember

*** 10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV

*** 10:00 NL/Qiagen NV, Jahrespressekonferenz (15:30 Analystenkonferenz)

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember

12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 4Q (15:00 Analystenkonferenz)

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q

*** 13:00 Bank of England (BoE), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 14:15 DE/EZB-Rat, Zinsentscheidung

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung

15:00 DE/BDI/BDL/DSLV, Branchengespräch Luftfracht

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar

*** 17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis

*** 18:00 IT/Enel SpA, Jahresergebnis

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

- HK/Börsenfeiertag Hongkong

F R E I T A G, 6. Februar 2026

*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 3Q

*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Dezember

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters

*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Jahresergebnis

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Februar

S O N N T A G, 8. Februar 2026

- JP/Vorgezogene Neuwahlen

===

