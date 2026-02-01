WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. März (10. KW)
M O N T A G, 2. März 2026
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Februar
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Februar
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Februar
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Februar
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Februar
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Februar
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar
*** - AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches Jahresergebnis
- Börsenfeiertag: Korea
D I E N S T A G, 3. März 2026
06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
(10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)
10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, vorläufiges
Jahresergebnis und Bilanzpressekonferenz
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im
Volumen von 5 Mrd EUR
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
M I T T W O C H, 4. März 2026
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewebe CFLP Februar
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewebe CFLP Februar
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe RatingDog Februar
*** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Adidas AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Continental AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)
*** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK)
*** 07:30 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
(10:30 BI-PK)
07:30 DE/Sixt SE, vorläufiges Jahresergebnis
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Februar
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Februar
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Februar
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Februar
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar
11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche
18:10 DE/Patrizia SE, vorläufiges Ergebnis
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
*** - CN/Nationaler Volkskongress, Pressekonferenz
D O N N E R S T A G, 5. März 2026
*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Jahresergebnis
(09:00 Analystenkonferenz;10:30 BI-PK)
*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Jahresergebnis
(09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis
(09:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Renk Group AG, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Dürr AG, vorläufiges Jahresergebnis
07:30 DE/GFT Technologies SE, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis
*** 09:50 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Gespräch bei
IIF-European Summit
10:00 DE/BayernLB, vorläufiges Jahresergebnis (11:00 BI-PK)
*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Vorlage des Geschäftsberichts 2025
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 4./5. Februar
*** 14:30 US/Handelsbilanz Januar
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q
*** 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Annual Global Risk Lecture zur Ehren
Robert Mundells
*** 18:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Vorlage des Geschäftsberichts der Nationalbank
*** - CN/Beginn des Nationalen Volkskongresses
F R E I T A G, 6. März 2026
*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
(10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Auftragseingang Januar
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar
*** 18:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Booth School of
Business' Policy Forum
*** - CN/Nationaler Volkskongress (seit 5. März)
