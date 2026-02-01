DAX25.099 +0,2%Est506.080 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +1,8%Nas22.621 -0,3%Bitcoin56.878 ±-0,0%Euro1,1758 -0,1%Öl71,25 -1,0%Gold5.043 +0,9%
WOCHENVORSCHAU/2. bis 8. März (10. KW)

20.02.26 15:13 Uhr

===

M O N T A G, 2. März 2026

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Februar

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar

*** - AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches Jahresergebnis

- Börsenfeiertag: Korea

D I E N S T A G, 3. März 2026

06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, vorläufiges

Jahresergebnis und Bilanzpressekonferenz

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Februar

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im

Volumen von 5 Mrd EUR

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

M I T T W O C H, 4. März 2026

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewebe CFLP Februar

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewebe CFLP Februar

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe RatingDog Februar

*** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Adidas AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Continental AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

*** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK)

*** 07:30 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:30 BI-PK)

07:30 DE/Sixt SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Februar

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Februar

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

18:10 DE/Patrizia SE, vorläufiges Ergebnis

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

*** - CN/Nationaler Volkskongress, Pressekonferenz

D O N N E R S T A G, 5. März 2026

*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Jahresergebnis

(09:00 Analystenkonferenz;10:30 BI-PK)

*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Jahresergebnis

(09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis

(09:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Renk Group AG, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Dürr AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 DE/GFT Technologies SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis

*** 09:50 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Gespräch bei

IIF-European Summit

10:00 DE/BayernLB, vorläufiges Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Vorlage des Geschäftsberichts 2025

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 4./5. Februar

*** 14:30 US/Handelsbilanz Januar

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 18:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Annual Global Risk Lecture zur Ehren

Robert Mundells

*** 18:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Vorlage des Geschäftsberichts der Nationalbank

*** - CN/Beginn des Nationalen Volkskongresses

F R E I T A G, 6. März 2026

*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Auftragseingang Januar

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar

*** 18:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Booth School of

Business' Policy Forum

*** - CN/Nationaler Volkskongress (seit 5. März)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

