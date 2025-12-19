DAX24.297 +0,4%Est505.767 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 +4,7%Nas23.242 +1,0%Bitcoin75.495 +3,5%Euro1,1719 -0,1%Öl60,09 +0,6%Gold4.344 +0,3%
WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. Dezember (52. KW)

19.12.25 16:02 Uhr

===

M O N T A G, 22. Dezember 2025

*** 08:00 GB/BIP, (2. Veröffentlichung) 3Q

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders

*** 14:30 US/US Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des

Referenzzinses für Bankkredite (LPR)

- DE/Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam:

+ MDAX AUFNAHME

- Aumovio

- TKMS

+ MDAX HERAUSNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

+ SDAX AUFNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

- Ottobock

- PSI Software

- Tonies

- Verbio

+ SDAX HERAUSNAHME

- Amadeus Fire

- Formycon

- LPKF

- Procredit

- Stratec

- Thyssenkrupp Nucera

+ TECDAX AUFNAHME

- Ottobock

+ TECDAX HERAUSNAHME

- PNE

D I E N S T A G, 23. Dezember 2025

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, November

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise November

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Oktober

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober

*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 14:30 CA/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Dezember

*** 16:00 US/Neubauverkäufe November

M I T T W O C H, 24. Dezember 2025

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen EIA Vorwoche

- Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen,

Schweden, Finnland - verkürzter Handel in Australien, Belgien, Spanien,

Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Singapur, USA

D O N N E R S T A G, 25. Dezember 2025

*** - JP/BoJ Gouverneur Ueda, Rede bei Treffen des Japan Business Federation Council

- Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen,

Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien,

Luxemburg, Niederlande, Portugal, Hongkong, Südkorea, Singapur, USA

F R E I T A G, 26. Dezember 2025

- Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen,

Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien,

Luxemburg, Niederlande, Portugal, Hongkong

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 10:03 ET (15:03 GMT)