WOCHENVORSCHAU/29. Dezember bis 4. Januar (1. KW)
===
D I E N S T A G, 30. Dezember 2025
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Dezember
- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer
M I T T W O C H, 31. Dezember 2025
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen EIA Vorwoche
D O N N E R S T A G, 1. Januar 2025
- Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien,
Japan, Südkorea, Norwegen, Schweden, Finnland, Russland, USA
Verkürzter Handel in Australien, Belgien, Spanien, Frankreich,
Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Singapur,
US-Anleihemarkt
F R E I T A G, 2. Januar 2026
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Dezember
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Dezember
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Dezember
===
