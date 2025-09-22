WOCHENVORSCHAU/29. September bis 5. Oktober (40. KW)

===

M O N T A G, 29. September 2025

*** 09:00 CH/BIP 2Q revidierte Daten

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Kapitalmarkttag

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September

*** 19:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede im

Rochester Institute of Technology

*** 19:30 US/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung

Washington University in St. Louis

*** - FR/Totalenergies SE, Investorentag

D I E N S T A G, 30. September 2025

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global September

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global

September

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August

08:00 DE/Erwerbstätigkeit August

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 09:00 DE/DIW-Konjunkturbarometer September

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September für Baden-Württemberg, Bayern,

Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September

*** 16:00 US/Anzahl offener Stellen (Jolts) August

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q

*** - DE/Deutsche Lufthansa AG, Ende der Urabstimmung der Vereinigung

Cockpit über Streikmaßnahmen

*** - US/New-York-Fed-Präsident Williams, Besuch in Syracuse

*** - US/US-Handelsbeauftragter Greers, Rede im Economic Club of New York

M I T T W O C H, 1. Oktober 2025

*** 01:50 JP/BoJ, Tankan 3. Quartal

*** 08:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September

*** 08:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

September

*** 08:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

September

*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

*** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

September

*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau August

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September

*** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 3Q

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

September

*** 16:00 US/Bauausgaben August

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

- CN, HK/Börsenfeiertag China, Hongkong

D O N N E R S T A G, 2. Oktober 2025

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise September

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August

- CN/Börsenfeiertag China

F R E I T A G, 3. Oktober 2025

*** 08:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 08:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September

*** - EU/Länderrating EU (Moody's),

- CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea

===

