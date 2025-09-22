WOCHENVORSCHAU/29. September bis 5. Oktober (40. KW)
===
M O N T A G, 29. September 2025
*** 09:00 CH/BIP 2Q revidierte Daten
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September
*** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Kapitalmarkttag
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September
*** 19:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede im
Rochester Institute of Technology
*** 19:30 US/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung
Washington University in St. Louis
*** - FR/Totalenergies SE, Investorentag
D I E N S T A G, 30. September 2025
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global September
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global
September
07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August
08:00 DE/Erwerbstätigkeit August
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September
*** 09:00 DE/DIW-Konjunkturbarometer September
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September für Baden-Württemberg, Bayern,
Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September
*** 16:00 US/Anzahl offener Stellen (Jolts) August
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q
*** - DE/Deutsche Lufthansa AG, Ende der Urabstimmung der Vereinigung
Cockpit über Streikmaßnahmen
*** - US/New-York-Fed-Präsident Williams, Besuch in Syracuse
*** - US/US-Handelsbeauftragter Greers, Rede im Economic Club of New York
M I T T W O C H, 1. Oktober 2025
*** 01:50 JP/BoJ, Tankan 3. Quartal
*** 08:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September
*** 08:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
September
*** 08:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
September
*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) September
*** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
September
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau August
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September
*** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 3Q
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September
*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
September
*** 16:00 US/Bauausgaben August
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
- CN, HK/Börsenfeiertag China, Hongkong
D O N N E R S T A G, 2. Oktober 2025
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise September
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August
- CN/Börsenfeiertag China
F R E I T A G, 3. Oktober 2025
*** 08:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 08:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe September
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) September
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) September
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise August
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September
*** - EU/Länderrating EU (Moody's),
- CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 19, 2025 09:53 ET (13:53 GMT)