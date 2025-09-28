WOCHENVORSCHAU/6. bis . 12. Oktober (41. KW)
M O N T A G, 6. Oktober 2025
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August
18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 3Q
- CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea
D I E N S T A G, 7. Oktober 2025
*** 08:00 DE/Auftragseingang August
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juli
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 14:30 US/Handelsbilanz August
*** 18:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede und Q&A bei Veranstaltung von Business France
*** - GB/Imperial Brands plc, Pre-Close-Trading Statement Jahresergebnis
- CN, KR, HK/Börsenfeiertag China, Südkorea, Hongkong
M I T T W O C H, 8. Oktober 2025
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August
*** 10:00 DE/Aurubis AG, Kapitalmarkttag
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 19:30 US/Honeywell International Inc, Investorentag wegen
Abspaltung von Solstice im 4. Quartal
- CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea
D O N N E R S T A G, 9. Oktober 2025
07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober
*** 08:30 DE/Hannover Rück SE, Investorentag
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 10./11.9.
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober
- US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q
- KR/Börsenfeiertag Südkorea
F R E I T A G, 10. Oktober 2025
*** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q
*** - EU/Landerratings Italien (S&P) und EU (Scope)
