WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Oktober (41. KW)

M O N T A G, 6. Oktober 2025

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August

18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 3Q

- CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea

D I E N S T A G, 7. Oktober 2025

*** 08:00 DE/Auftragseingang August

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juli

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit

Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Handelsbilanz August

*** 18:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede und Q&A bei

Veranstaltung von Business France

- CN, KR, HK/Börsenfeiertag China, Südkorea, Hongkong

M I T T W O C H, 8. Oktober 2025

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August

*** 10:00 DE/Aurubis AG, Kapitalmarkttag

11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion 3,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

Juli 2042 im Volumen von 1 Mrd EUR

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 19:30 US/Honeywell International Inc, Investorentag wegen

Abspaltung von Solstice im 4. Quartal

- CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea

D O N N E R S T A G, 9. Oktober 2025

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober

*** 08:30 DE/Hannover Rück SE, Investorentag

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 10./11.9.

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 3Q

- KR/Börsenfeiertag Südkorea

F R E I T A G, 10. Oktober 2025

*** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q

13:30 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober

*** - DE/BMW AG, Pre-Close-Call 3Q

*** - EU/Länderratings Italien (S&P) und EU (Scope)

