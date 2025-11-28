WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. Dezember (50. KW)
===
M O N T A G, 8. Dezember 2025
07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:30 BI-PK)
07:00 LU/Stabilus SE, Jahresergebnis (10:30 Webkonferenz)
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember
*** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu "The transformation of money:
technological disruption and the future of financial services"
*** - CN/Außenhandel November
D I E N S T A G, 9. Dezember 2025
*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, ausführliches Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 12:30 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober
10:00 DE/VDMA, Jahrespressekonferenz
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 11:40 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei EZB-Bankenaufsichtskonferenz
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q
*** 15:45 CA/Bank of Canada, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 16:00 US/Anzahl der Offener Stellen (Jolts) Oktober (Sept gestrichen)
- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung
M I T T W O C H, 10. Dezember 2025
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise November
*** 07:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis
*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,
Jahrespressekonferenz
*** 11:55 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview zur Zukunft von Euro und Dollar
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Kapitalmarkttag
*** 14:30 US/Realeinkommen November
*** 14:30 US/Verbraucherpreise November
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen (EIA) Vorwoche
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung
D O N N E R S T A G, 11. Dezember 2025
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 10:00 DE/Munich Re, Kapitalmarkttag (8:00 PK)
*** 10:00 IEA-Ölmarktbericht
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts
*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI
11:30 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 PK)
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Erzeugerpreise November
- CH/Givaudan SA, Pre-close Roundtable zum Jahresergebnis
- AT/Opec-Ölmarktbericht
- BE/Treffen der Eurogruppe
F R E I T A G, 12. Dezember 2025
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November
*** 08:00 GB/BIP Oktober
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober
- BE/Ecofin-Treffen
===
