WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. Dezember (50. KW)

28.11.25 15:21 Uhr

M O N T A G, 8. Dezember 2025

07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (09:30 BI-PK)

07:00 LU/Stabilus SE, Jahresergebnis (10:30 Webkonferenz)

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember

*** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu "The transformation of money:

technological disruption and the future of financial services"

*** - CN/Außenhandel November

D I E N S T A G, 9. Dezember 2025

*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 12:30 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober

10:00 DE/VDMA, Jahrespressekonferenz

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 11:40 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei EZB-Bankenaufsichtskonferenz

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q

*** 15:45 CA/Bank of Canada, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 16:00 US/Anzahl der Offener Stellen (Jolts) Oktober (Sept gestrichen)

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

M I T T W O C H, 10. Dezember 2025

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise November

*** 07:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis

*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

Jahrespressekonferenz

*** 11:55 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview zur Zukunft von Euro und Dollar

*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Kapitalmarkttag

*** 14:30 US/Realeinkommen November

*** 14:30 US/Verbraucherpreise November

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

D O N N E R S T A G, 11. Dezember 2025

*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 10:00 DE/Munich Re, Kapitalmarkttag (8:00 PK)

*** 10:00 IEA-Ölmarktbericht

*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts

*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI

11:30 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 PK)

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Erzeugerpreise November

- CH/Givaudan SA, Pre-close Roundtable zum Jahresergebnis

- AT/Opec-Ölmarktbericht

- BE/Treffen der Eurogruppe

F R E I T A G, 12. Dezember 2025

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November

*** 08:00 GB/BIP Oktober

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober

- BE/Ecofin-Treffen

