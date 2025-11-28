DAX23.768 +0,2%Est505.653 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 +1,2%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.823 +0,2%Euro1,1586 -0,1%Öl63,54 +0,2%Gold4.185 +0,7%
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. Dezember 2025

28.11.25 07:20 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 11. Dezember 2025

^

Wer­bung

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 28. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

--

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/25

00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/25

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/25

Wer­bung

00:50 JPN: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/25

07:00 FIN: BIP Q3/25

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 10/25

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 10/25

08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex Q3/25

08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/25

08:00 SWE: BIP Q3/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/25

Wer­bung

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 10/25

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/25

08:45 FRA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/25

09:00 CHE: BIP Q3/25

09:00 CZS: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/25

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/25

10:00 POL: Verbraucherpreise 11/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/25

10:00 ITA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche

+ Einzelpläne Arbeit/Soziales, Forschung

+ 1240 Schlussdebatte und namentliche Abstimmung über Haushaltsgesetz 2026, Ergebnis gegen 15 Uhr erwartet

10:30 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den Ministerpräsidenten der Republik Slowenien, Robert Golob

HINWEIS

USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr

---------------------------------------------------------------------------------------

SONNTAG, DEN 30. NOVEMBER

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 1. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

16:00 CHE: Novartis, Social Impact & Sustainability Annual Investor Event

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Investitionen Q3/25

02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

08:30 HUN: Handelsbilanz 10/25

09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 2. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Bilfinger, Capital Markets Day

10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Oktober 2025

GBR: British American Tobacco, Pre Close Trading Update 2025

USA: Kfz-Absatz 11/25

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

08:30 HUN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichungh)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (vorläufig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/25

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/25

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)

12:00 ITA: Erzeugerpreise 10/25

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zu BKK Gesundheitsreport 2025 «Vielfalt und gesunde Arbeit»

CHN: Deutsche Handelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor

EUR: PK Nato-Generalsekretär Mark Rutte zum Außenministertreffen am 3. Dezember

EUR: Treffen der EU-Gesundheitsminister

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 3. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Inditex, 9Monatszahlen

10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung

10:30 DEU: Oberlandesgericht Hamm verhandelt Sammelklage gegen Vodafone GmbH, Hamm

12:00 DEU: Reiseveranstalter Tui präsentiert das Sommerprogramm 2026, Berlin

14:00 CHE: Glencore, Capital Markets Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hugo Boss, Strategie-Update

USA: Snowflake, Q3-Zahlen

USA: Salesforce, Q3-Zahlen

USA: Macy's, Q3-Zahlen

DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen im Vormonat, Flensburg

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 11/25

08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/25

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 11/25

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 11/25

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/25

14:14 USA: ADP Beschäftigung 11/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 9/25

15:45 USA: S&P Global Dienste 11/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services 11/25

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 10/25

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW): «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2025», Frankfurt/M.

11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschland (VÖB) Kapitalmarktprognose

11:00 DEU: VDIK-Jahrespressekonferenz (online) mit Imelda Labbé und Jan-Hendrik Hülsmann

BEL: Nato-Außenministertreffen, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 4. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen (10.00 Uhr Pk)

13:30 SWE: Electrolux (Capital Markets Day)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Rio Tinto, Capital Markets Day

USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen

USA: Comcast, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)

09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (vorab)

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 11/25

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/25

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 10/25

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Energietag des Weltenergierat Deutschland e.V. «Everything in Transition - Wohin steuert die globale Energiepolitik?», Berlin

11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Alnatura 2025 zur wirtschaftlichen Entwicklung sowie zu aktuellen Themen und Plänen für das laufende Geschäftsjahr, Darmstadt

AUT: Jährliches Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europe (OSZE), Wien

BEL: Treffen der EU-Verkehrsminister, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 5. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 CHE: Swiss Re, Investor Day

17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung

GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/25

08:00 NOR: Industrieproduktion 10/25

08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: Industrieproduktion 10/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 10/25

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 11/25

09:00 ESP: Industrieproduktion 10/25

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/25

11:00 EUR: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/25

11:00 EUR: Haushaltskonsum Q3/25

11:00 EUR: Beschäftigung Q3/25 (endgültig)

11:00 GRC: BIP Q3/25

16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (vorab)

21:00 USA: Konsumentenkredite 10/25

EUR: S&P Rating Deutschland

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 8. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Stabilus, Jahreszahlen

GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 11/25

CHN: Im- und Exporte 11/25

00:50 JPN: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 10/25

00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 10/25

10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 12/25

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Digitale Konferenz «IT-Aufsicht im Finanzsektor» der Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt am Main

10:00 DEU: Online-Debatte zum Thema «Offshore-Wind-Agenda der Küstenländer - was 2026 gelingen muss» - geplant mit den Umweltministern der Nordländer, Hamburg

13:30 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg

BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

BEL: Treffen der Innen- und Justizminister der EU, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 9. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: British American Tobacco, Jahresumsatz

10:00 DEU: Jahres-Pk Maschinenbauverband VDMA, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Bilanz-Pk, Essen

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 11/25

18:30 GBR: Anglo American, außerordentliche Hauptversammlung

22:30 USA: GE Vernova, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Home Depot (Investor Day)

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

08:00 DEU: Handelsbilanz 10/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 11/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 11/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Cyber Defence Conference 2025, Bonn

14:30 DEU: Tag der Metall- und Elektro-Industrie «Soziale Marktwirtschaft - Von der Krise zur Reform» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz, SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf und FDP-Bundesvorsitzenden Christian Dürr, Berlin

18:30 DEU: Bankendialog «Künstliche Intelligenz im Finanzsektor - zwischen Regulierung und Realität» Bundesverband deutscher Banken e.V., Frankfurt/M.

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 10. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (detailliert)

08:30 SWE: Husqvarna, Capital Markets Day

10:30 DEU: Jahres-Pk des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), Frankfurt/M.

13:00 NLD: Aegon, Capital Markets Day

14:00 DEU: Deutsche Börse, Capital Markets Day mit Vorstellung der Weiterentwicklung der Strategie

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Adobe, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/25

02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/25

02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/25

07:00 FIN: Industrieproduktion 10/25

08:00 NOR: Verbraucherpreise 11/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

09:00 AUT: Industrieproduktion 10/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 10/25

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/25

17:00 RUS: Verbraucherpreise 11/25

20:00 USA: Fed Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH prüft Klausel in Riester-Rentenverträgen, Karlsruhe

10:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über neues Grundsteuer-Gesetz, München

18:00 DEU: Pressegespräch des familiengeführten Versicherungskonzerns ARAG, Düsseldorf

Der Vorstand der ARAG SE will einen ersten Einblick in das laufende Geschäftsjahr geben und über wesentliche Entwicklungen im Konzern informieren.

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zum Verbrenner-Aus vor, Brüssel

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Paket für eine umweltfreundliche Industrie vor, Brüssel

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für neue Vorschriften für Europas Stromnetze, Brüssel

CHN: EU-Handelskammer in China veröffentlicht Bericht zu Lieferketten, Peking

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 11. DEZEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/24

08:00 DEU: Munich Re, Vorstellung Strategie für die nächsten Jahre

09:00 DEU: Schott Pharma, Pk zum Geschäftsjahr 2025, Mainz

10:00 DEU: MVV Energie AG, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

15:00 DEU: Digitales BASF Research Press Briefing zu den neuesten Entwicklungen und Forschungsaktivitäten des Unternehmens, Ludwigshafen

15:00 GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day

15:00 USA: Weyerhaeuser, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

FRA: BNP Paribas, Capital Markets Day

FRA: Schneider Electric, Capital Markets Day

INT: Broadcom, Q4-Zahlen

USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen

USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q3/25

10:30 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose

12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/25

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 11/25

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Pressegespräch Berenberg: Ausblick auf Wirtschaft, Politik und Finanzmärkte in den USA, Europa und Deutschland für das erste Halbjahr 2026 mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi